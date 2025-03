Armin Gigovic jubelt mit den Kielern über das 1:0 Keystone

Holstein Kiel feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga. Die Kieler gewinnen bei Union Berlin 1:0 und bleiben an Bochum auf dem Barrageplatz dran.

Keystone-SDA, sda SDA

Das goldene Tor an der Alten Försterei in Köpenick gelang Armin Gigovic. Der Bosnier traf kurz vor der Pause, indem er sich mit einer Drehung Platz verschaffte und dann aus der Drehung wuchtig abschloss.

Die Kieler, die zuletzt sechs Spiele ohne Sieg geblieben waren, halten dank der drei Punkte den Anschluss an den Barrageplatz. Der Rückstand auf Bochum beträgt einen Punkt.

Augsburg blieb derweil am Sonntag zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Mit Cédric Zesiger in der Verteidigung kam der FCA im Heimspiel gegen Freiburg zu einem 0:0.