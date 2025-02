Cédric Zesiger (rechts) spielt auch in seinem vierten Spiel für Augsburg zu null. Keystone

Augsburg mit dem Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger (spielt durch) bleibt in der Bundesliga im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen.

Keystone-SDA, sda SDA

Nach drei Siegen in Serie gab es nun mit dem 0:0 zu Hause gegen Leipzig das dritte Unentschieden hintereinander.

Die Gäste hatten zwar Vorteile – in der Nachspielzeit köpfelte der eingewechselte Kosta Nedeljkovic an die Latte –, dennoch war der Punktgewinn für Augsburg nicht unverdient. Leipzig erlitt im Kampf um einen Platz in der Champions League die nächste Enttäuschung. Der Tabellen-4. hat nur eines der letzten sechs Ligaspiele gewonnen.