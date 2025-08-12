  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Fairness erhöhen» Deutsche Fussball Liga empfiehlt Änderung – Balljungen sollen Spielgeräte nicht mehr zuwerfen

dpa

12.8.2025 - 09:00

Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.).
Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.).
dpa

Balljunge Noel Urbaniak war nach dem Länderspiel gegen Italien gross gefeiert worden, weil er ein Tor der DFB-Auswahl einleitete. Wenn es nach der DFL geht, ist so etwas künftig nicht mehr möglich.

DPA

12.08.2025, 09:00

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Die Deutsche Fussball Liga (DFL) will die Fairness in den zwei höchsten Spielklassen Deutschlands erhöhen, indem die Balljungen die Bälle nicht mehr den Spielern zuwerfen, sondern auf Markierungsplättchen legen.
  • Sobald sie einen Ball ausserhalb des Spielfelds aufnehmen, sollen sie ihn umgehend auf ein freies Markierungsplättchen zurücklegen. Dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten.
  • Die Umsetzung sei gemäss DFL nicht verpflichtend. Es gelte weiterhin die Anweisung des Weltverbands FIFA, dass um das Spielfeld herum acht Balljungen zu platzieren sind.
Mehr anzeigen

Die Balljungen in der Bundesliga sind künftig nur noch Ballholer und dürften kaum mehr als Spielbeschleuniger für Furore sorgen – wenn es nach einer Empfehlung der Deutschen Fussball Liga (DFL) für die neue Saison geht. Die DFL empfiehlt den 36 Proficlubs das sogenannte Multiball-Konzept. Dabei sollen die bisherigen Balljungen die Spielgeräte auf Markierungsplättchen legen und nicht mehr den Profis zuwerfen.

5 Fragen und Antworten zum Test-Kracher. Deshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

5 Fragen und Antworten zum Test-KracherDeshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

Dies bestätigte die DFL der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, «die Fairness in der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die schnellere Wiederaufnahme des Spiels und die Reduzierung des Zeitspiels zu fördern». Allerdings sei die Umsetzung des Konzepts nicht verpflichtend. Es gelte weiterhin die Anweisung des Weltverbands FIFA, dass um das Spielfeld herum acht Balljungen zu platzieren sind.

Teenager Noel Urbaniak nach Italien-Spiel gefeiert

Beim Nations-League-Spiel gegen Italien im März in Dortmund hatte die schnelle Reaktion des Balljungen Noel Urbaniak zu einem kuriosen Tor der deutschen Nationalmannschaft gesorgt. Der Teenager war später für seine Aktion gefeiert worden: Er warf den Ball direkt zu Kapitän Joshua Kimmich, der schnell reagierte und den Eckstoss in die Mitte auf Jamal Musiala brachte. Der Profi erzielte unbedrängt das 2:0.

In einer ähnlichen Szene hatte der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Profi Umut Tohumcu 2017 als Hilfskraft an der Seitenlinie ein TSG-Tor von Mark Uth gegen den FC Bayern mit vorbereitet. Allerdings hatte Andrej Kramaric, der den Einwurf vor dem Treffer ausführte, später erklärt, er habe den Balljungen «richtig angebrüllt, damit er mir schnell den Ball gibt».

Markierungsplättchen am Spielfeldrand 

Umgekehrt verzögern allerdings die Hilfskräfte, die vom gastgebenden Club gestellt werden, aber auch mal Aktionen des Gästeteams. Die mindestens acht Ballholer wären jeweils für maximal drei Bälle verantwortlich. Sobald sie einen Ball ausserhalb des Spielfelds aufnehmen, sollen sie ihn umgehend auf ein freies Markierungsplättchen zurücklegen. Dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten. 

Insgesamt werden dabei pro Partie mindestens 19 Spielgeräte eingesetzt: ein Spielball, und mindestens 14 weitere Bälle an den Längsseiten und vier Bälle hinter den Toren.

Videos vom Ressort

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

05.08.2025

«Dragovic beleidigte Gomez aufs Übelste – doch dann ...»

«Dragovic beleidigte Gomez aufs Übelste – doch dann ...»

09.08.2025

Meistgelesen

Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll
Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent
Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Super League | 3. Runde | Saison 22/24

10.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Grosse Trauer. Bundesliga-Reporter Ulli Potofski stirbt mit 73 Jahren

Grosse TrauerBundesliga-Reporter Ulli Potofski stirbt mit 73 Jahren

Breitensport. Kürzungen bei J+S haben laut SAC-Präsident «absurde Konsequenzen»

BreitensportKürzungen bei J+S haben laut SAC-Präsident «absurde Konsequenzen»

Erste Erkenntnisse zu Baumgartners Tod. Verursachte eine Kamera den Absturz des Gleitschirms?

Erste Erkenntnisse zu Baumgartners TodVerursachte eine Kamera den Absturz des Gleitschirms?