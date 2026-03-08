  1. Privatkunden
Bundesliga Wolfsburg trennt sich von Trainer Daniel Bauer

SDA

8.3.2026 - 10:44

Ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg: der 43-jährige Daniel Bauer
Ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg: der 43-jährige Daniel Bauer
Keystone

Was sich bereits am Samstag nach der Niederlage gegen den Hamburger SV andeutet, ist nun Tatsache: Der VfL Wolfsburg zieht die Reissleine und trennt sich von Trainer Daniel Bauer.

Keystone-SDA

08.03.2026, 10:44

08.03.2026, 10:59

Dies gab der Klub, bei dem der Schweizer Pirmin Schwegler seit Dezember als Sportdirektor amtet, am Sonntag bekannt. Wer Bauer beerbt und den auf Platz 17 abgerutschten Klub vor dem Abstieg retten soll, gaben die Niedersachsen nicht bekannt.

Bauer hatte im November die Nachfolge von Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Cheftrainer befördert worden. Zuvor war er seit Sommer 2016 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des VfL tätig.

Dzemaili über Thun: «Es ist eine perfekte Maschine, die Mitte April wahrscheinlich Meister sein wird»

06.03.2026

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

07.03.2026

