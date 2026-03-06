Die Spieler von Bayern München sind weiter im Hoch Keystone

Mühelos macht Bayern München den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung. Gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt der Rekordmeister 4:1.

Dank der Tore von Luis Diaz und Konrad Laimer wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle auch ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane bereits vor dem Seitenwechsel gerecht. Nico Elvedi und seine Kollegen in der Verteidigung standen unter Dauerdruck.

In der Halbzeit blieb Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Die Bayern hielten das Tempo hoch und erhöhten per Penalty durch Jamal Musiala. Unmittelbar zuvor war Gladbachs Rocco Reitz mit Rot vom Platz gestellt worden. In der Schlussphase trafen auch noch Nicolas Jackson und Gladbachs Wael Mohya.

Während die Bayern zumindest vorübergehend ihren Vorsprung in der Tabelle auf 14 Punkte ausbauten, schwebt Gladbach als Zwölfter in Abstiegsgefahr. Zumal die Konkurrenz an diesem Wochenende noch punkten könnte.

Telegramm und Tabelle

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0). – Tore: 33. Díaz 1:0. 45. Laimer 2:0. 57. Musiala (Penalty) 3:0. 79. Jackson 4:0. 89. Mohya 4:1. – Bemerkungen: 55. Rote Karte gegen Reitz (Mönchengladbach). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.