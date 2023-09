Bayern Münchens Stürmer Harry Kane schiesst gegen Bochum drei Tore. Keystone

Bayern München lässt Bochum im Heimspiel keine Chance. Dank dem 7:0-Erfolg holt sich das Team von Thomas Tuchel den Spitzenplatz in der Bundesliga zurück.

In der 36. Minute sah sich Bochum-Trainer Thomas Letsch zu einer Reaktion gezwungen. Weil seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt bereits 0:3 zurücklag, wechselte er zwei neue Spieler ein, darunter auch den Schweizer Noah Loosli. Am Geschehen konnte der Abwehrspieler bei seinem dritten Teil-Einsatz der Saison aber nichts ändern. Den Münchnern, bei denen sich Harry Kane als dreifacher Torschütze feiern liess, gelangen gegen die überforderten Bochumer wie bereits im ersten Duell der letzten Saison insgesamt sieben Tore.

Urs Fischer und Union Berlin kassierten die wettbewerbsübergreifend vierte Niederlage in Serie. Beim 0:2 im Heimspiel gegen Hoffenheim machte Leonardo Bonucci in seinem Bundesliga-Debüt nicht die beste Figur. Beim ersten Gegentor verursachte der Italiener den Penalty, beim zweiten verlor er das Laufduell gegen den Torschützen.

Zu einem wichtigen Auswärtserfolg kam auch RB Leipzig. Das Team, das am Dienstag in der Champions League YB mit 3:1 besiegte, musste sich gegen Gerardo Seoanes Borussia Mönchengladbach bis in die 75. Minute gedulden, ehe der kurz davor eingewechselte Timo Werner das entscheidende Tor erzielte.

Zittersieg für Dortmund

Der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel blieb mit Dortmund zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Gegen Wolfsburg, bei dem Cédric Zesiger erstmals ohne Einsatz blieb, schoss Marco Reus in der 69. Minute das einzige Tor des Spiels.

Im Duell zwischen Augsburg und Mainz standen gleich drei Schweizer von Beginn an auf dem Feld: Kevin Mbabu und Ruben Vargas beim Heimteam, Edimilson Fernandes bei den Gästen. Die Augsburger drehten die Partie nach 0:1-Rückstand dank zwei Treffern des ehemaligen St.-Gallen-Spielers Ermedin Demirovic. Am Ursprung des zweiten Tors stand ein weiter Einwurf von Mbabu.

Telegramme

Borussia Dortmund – Wolfsburg 1:0 (0:0). – Tor: 68. Reus 1:0. – Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig 0:1 (0:0). – Tor: 75. Werner 0:1. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Bayern München – Bochum 7:0 (4:0). – Tore: 4. Choupo-Moting 1:0. 12. Kane 2:0. 29. de Ligt 3:0. 38. Sané 4:0. 54. Kane (Penalty) 5:0. 81. Tel 6:0. 88. Kane 7:0. – Bemerkungen: Bochum mit Loosli (ab 36.).

Augsburg – Mainz 05 2:1 (2:1). – Tore: 6. Ajorque 0:1. 15. Demirovic 1:1. 45. Demirovic 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 65.). Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt). 62. Rote Karte gegen Engels (Augsburg, grobes Foul).

Union Berlin – Hoffenheim 0:2 (0:2). – Tore: 22. Kramaric (Penalty) 0:1. 38. Beier 0:2.

