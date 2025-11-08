  1. Privatkunden
Bundesliga HSV schockt BVB mit Ausgleich in der 97. Minute ++ Leverkusen feiert Kantersieg

SDA

8.11.2025 - 17:47

Gregor Kobel und weitere Spieler des BVB stehen nach dem Abpfiff vor der Dortmunder Fankurve.
Gregor Kobel und weitere Spieler des BVB stehen nach dem Abpfiff vor der Dortmunder Fankurve.
Keystone

Bayern München muss sich nach 16 Siegen in Folge in der 10. Bundesliga-Runde bei Union Berlin mit einem Remis begnügen. Weder Dortmund noch Leipzig profitieren von den Punktverlusten des Leaders.

Keystone-SDA

08.11.2025, 17:47

08.11.2025, 18:08

Vincent Kompany, der Erfolgstrainer der Bayern, hätte den Startrekord in der Meisterschaft von Pep Guardiola egalisieren können. Dieser war vor zehn Jahren mit zehn Siegen in die Saison gestartet. Doch die vor einigen Tagen für ihren Auftritt in Paris überschwänglich gefeierten Münchner waren im Stadion An der Alten Försterei nicht auf der Höhe.

Last-Minute-Ausgleich. Bayerns Siegesserie reisst gegen Union Berlin – aber Kane verhindert erste Saison-Pleite

Last-Minute-AusgleichBayerns Siegesserie reisst gegen Union Berlin – aber Kane verhindert erste Saison-Pleite

Immerhin verhinderte der deutsche Meister durch den 13. Saisontreffer von Harry Kane in der 93. Minute die Niederlage gegen die mit viel Intensität agierenden Köpenicker. Der Niederländer Danilho Doekhi belohnt das gute Auftreten des Aussenseiters im Anschluss an zwei Standardsituationen (27. und 83.). Dazwischen war für die Bayern Luis Diaz mit einer herrlichen Aktion für das 1:1 verantwortlich.

Bayern München hatte seit dem 5. Juli und dem 0:2 an der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain alle 16 bestrittenen Partien gewonnen.

Leipzig verliert, BVB mit bitterem Remis

Vom kleinen Ausrutscher der Bayern konnte RB Leipzig nicht profitieren. Die Sachsen verloren zum ersten Mal seit der 1. Runde – mit 1:3 bei Hoffenheim. In einer packenden, intensiven Partie sorgten der frühere Schweizer Nationalspieler Albian Hajdari (nach Vorlage des früheren Basler Wouter Burger) und Tim Lemperle noch in der ersten Halbzeit für die Wende vom 0:1 zum 2:1.

Dortmund vergab den Sieg beim Aufsteiger Hamburger SV in den letzten Sekunden. In der 97. Minute führten eine Flanke vom Schweizer Miro Muheim und ein Kopfball von Ransford Königsdörffer zum 1:1. Die Dortmunder waren nach einer guten Stunde durch Carney Chukwuemeka in Führung gegangen. Danach sorgte der HSV für zunehmenden Druck vor dem Tor von Gregor Kobel und wurde mit dem ersten Punkt nach zuletzt drei Niederlagen belohnt.

Leverkusens Kantersieg

Einen 6:0-Kantersieg feierte das viertplatzierte Leverkusen. Das Team von Kasper Hjulmand führte daheim gegen Heidenheim schon zur Pause mit 5:0. Mit einem grösseren Vorsprung war Leverkusen noch nie in eine Bundesliga-Pause gegangen. Patrik Schick, der schon in der 2. Minute zum 1:0 getroffen hatte, und der algerische Teenager Ibrahim Maza trafen beide doppelt gegen das überforderte Schlusslicht, das erst in der 68. Minute zu einem ersten Abschluss kam.

Telegramme und Tabelle:

Hoffenheim – Leipzig 3:1 (2:1). – Tore: 9. Diomande 0:1. 20. Hajdari 1:1. 38. Lemperle 2:1. 79. Prömel 3:1.

Union Berlin – Bayern München 2:2 (1:1). – Tore: 27. Doekhi 1:0. 38. Díaz 1:1. 83. Doekhi 2:1. 93. Kane 2:2.

Hamburger SV – Borussia Dortmund 1:1 (0:0). – Tore: 64. Chukwuemeka 0:1. 97. Königsdörffer 1:1. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – Heidenheim 6:0 (5:0). – Tore: 2. Schick 1:0. 16. Hofmann 2:0. 22. Schick 3:0. 27. Poku 4:0. 45. Maza 5:0. 53. Maza 6:0.

