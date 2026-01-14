  1. Privatkunden
Bundesliga Bayern dreht Partie in Köln ++ Heftige Klatsche für Elvedis Gladbach

SDA

14.1.2026 - 22:41

Harry Kane feiert Lennart Karl für seinen Treffer gegen Köln.
Harry Kane feiert Lennart Karl für seinen Treffer gegen Köln.
KEYSTONE

Bayern München feiert in der 17. Runde den 15. Sieg. Der deutsche Meister dreht in Köln die Partie und gewinnt 3:1.

Keystone-SDA

14.01.2026, 22:41

14.01.2026, 23:17

Den 0:1-Rückstand glichen die Münchner noch in der ersten Halbzeit durch Serge Gnabry aus. Min-Jae Kim und der eingewechselte Lennart Karl sorgten in der zweiten Hälfte für die Wende gegen die Kölner, bei denen Joël Schmied weiterhin verletzt fehlte. Damit weist Bayern München zur Halbzeit der Meisterschaft einen Vorsprung von elf Punkten auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund auf.

Ein bitterer Abend war es für die Schweizer Internationalen: Innenverteidiger Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach ging gegen Hoffenheim 1:5 unter und machte dabei in mehreren Szenen keine gute Figur.

Beim SC Freiburg kam neben Johan Manzambi erstmals in dieser Saison auch Bruno Ogbus zum Einsatz. Der U21-Nationalspieler, der 2022 aus dem Nachwuchs der Grasshoppers nach Deutschland gewechselt war, rückte infolge mehrerer Ausfälle in der Verteidigung in die Startaufstellung. Dabei zeigte Ogbus eine ansprechende Leistung, konnte die 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig jedoch nicht verhindern.

Telegramme und Tabelle

Wolfsburg – St. Pauli 2:1 (1:1). – Tore: 25. Eriksen (Penalty) 1:0. 40. Smith 1:1. 88. Pejcinovic 2:1.

Leipzig – Freiburg 2:0 (0:0). – Tore: 53. Orban 1:0. 56. Romulo 2:0. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus und Manzambi.

Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 5:1 (4:0). – Tore: 22. Kramaric (Penalty) 1:0. 24. Lemperle 2:0. 45. Kramaric 3:0. 45. Kramaric 4:0. 69. Machino 4:1. 77. Moerstedt 5:1. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

1. FC Köln – Bayern München 1:3 (1:1). – Tore: 41. Maina 1:0. 45. Gnabry 1:1. 71. Kim 1:2. 84. Karl 1:3. – Bemerkungen: Köln ohne Schmied (verletzt).

