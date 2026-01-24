  1. Privatkunden
Bundesliga 1. Liga-Pleite: Augsburg schockt Bayern München – Mainz dreht Partie

SDA

24.1.2026 - 17:48

Fabian Rieder (rechts) lässt Bayerns Youngster Lennart Karl nicht entwischen
Fabian Rieder (rechts) lässt Bayerns Youngster Lennart Karl nicht entwischen
Keystone

Bayern München bezieht in der 19. Runde der Bundesliga die erste Niederlage. Der Meister unterliegt Augsburg zuhause 1:2. Im Tabellenkeller macht Mainz mit Trainer Urs Fischer weiter Boden gut.

Keystone-SDA

24.01.2026, 17:48

24.01.2026, 18:06

Dank eines Kopfballtreffers von Hiroki Ito nach einem Corner in der 23. Minute befand sich Bayern München bis zum Anbruch der Schlussviertelstunde auf Kurs zum nächsten Pflichtsieg. Dann stellten Arthur Chaves und Han-Noah Massengo das Geschehen innert sechs Minuten auf den Kopf. Michael Olise traf in der Nachspielzeit nur noch die Latte für das Heimteam. Cédric Zesiger spielte bei Augsburg durch, Fabian Rieder kam von der Bank in die Partie und trug zum Umschwung bei.

Vor dem Fehltritt gegen Augsburg hatte Bayern München 16 der 18 Bundesligaspiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Die zuvor einzige Pflichtspiel-Niederlage der Saison war das 1:3 bei Arsenal in der Champions League. Dem ersten Verfolger Borussia Dortmund bietet sich im Abendspiel bei Union Berlin damit die Möglichkeit, den Rückstand mit einem Auswärtssieg auf acht Punkte zu verkürzen.

Eintracht Frankfurt verpasste im ersten Ligaspiel nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller einen Befreiungsschlag. Der interimistisch vom Duo Dennis Schmitt/Alexander Meier gecoachte und mit Aurèle Amenda in der Startelf angetretene Europa-League-Sieger von 2022 musste sich zuhause gegen den Tabellenvierten Hoffenheim nach Führung 1:3 geschlagen geben.

Wie den Bayern entglitt den Frankfurtern die Partie in der zweiten Halbzeit. Ab der 52. Minute kassierten sie innert 13 Minuten die Tore vom 1:0 zum 1:3. Beim dritten Gegentreffer machte auch Amenda eine unglückliche Figur. Nach einer soliden ersten Halbzeit lenkte der Schweizer Verteidiger eine Flanke von Vladimir Coufal ins eigene Tor ab.

Das Heimteam blieb damit zum fünften Mal in Folge in der Liga sieglos und kassierte auch im fünften Meisterschaftsspiel des Jahres drei Gegentore. Hoffenheim verteidigte seinen 3. Platz vor Leipzig, das sich bei Leonidas Stergious Debüt in Heidenheim dank Toren von Ridle Baku, Antonio Nusa und David Raum 3:0 durchsetzte.

Im Tabellenkeller setzte Mainz seine Aufholjagd unter Urs Fischer fort. Eine Woche nach dem 1:2 in Köln, der bislang einzigen Niederlage unter dem Schweizer Trainer, verwandelten die Mainzer zuhause gegen Wolfsburg ein 0:1 in den letzten 25 Minuten in ein 3:1. Phillip Tietz, Stefan Bell und Nadiem Amiri vom Penaltypunkt erzielten die Tore zur Wende.

Kurztelegramme und Rangliste:

Bayern München – Augsburg 1:2 (1:0). – Tore: 23. Ito 1:0. 75. Arthur Chaves 1:1. 81. Massengo 1:2. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 74.).

Mainz 05 – Wolfsburg 3:1 (0:1). – Tore: 3. Amoura 0:1. 68. Tietz 1:1. 73. Bell 2:1. 83. Amiri (Penalty) 3:1. – Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 22. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Tietz.

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 1:3 (1:0). – Tore: 18. Kalimuendo 1:0. 52. Moerstedt 1:1. 60. Kabak 1:2. 65. Amenda (Eigentor) 1:3. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Heidenheim – Leipzig 0:3 (0:0). – Tore: 62. Baku 0:1. 68. Nusa 0:2. 70. Raum 0:3. – Bemerkungen: Heidenheim mit Stergiou.

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 1:0 (1:0). – Tor: 37. Vázquez 1:0. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (bis 46.).

