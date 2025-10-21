Vincent Kompany verlängert den bis 2027 gültigen Vertrag mit Bayern München um zwei Jahre Keystone

Bayern München verlängert den Vertrag mit Erfolgstrainer Vincent Kompany vorzeitig bis zum 30. Juni 2029.

Das gab der deutsche Rekordmeister drei Tage nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund bekannt. Der bisherige Kontrakt des Belgiers galt bis zum Sommer 2027.

Kompany war zur Saison 2024/25 vom Premier-League-Absteiger Burnley an die Säbener Strasse gekommen und galt damals nicht als Top-Lösung für den Trainerposten. Doch der 39-jährige belgische Ex-Profi feierte gleich in seiner Premierensaison den Meistertitel und überzeugte mit seiner sachlichen und fachlich fundierten Art. In dieser Saison haben die Münchner die ersten 14 Pflichtspiele allesamt gewonnen.

«Vincent Kompany geniesst bei den Spielern, in der Klubführung und bei den Fans grosse Wertschätzung», erklärte Präsident Herbert Hainer in einer Mitteilung des Klubs. Die Vertragsverlängerung sei ein starker Vertrauensbeweis. Kompany drückte seine Dankbarkeit aus und sagte: «Bisher war es eine grossartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern.»

Die nächste Partie bestreitet Kompanys Bayern München am Mittwoch in der Champions League gegen Club Brügge (ab 21.00 Uhr live auf blue Sport).