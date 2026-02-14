Harry Kane ist Bayern Münchens zuverlässiger Torschütze Keystone

Bayern München kommt ohne Probleme zum Auswärtssieg gegen Werder Bremen und baut den Vorsprung an der Spitze der Bundesliga wieder auf sechs Punkte aus.

Einen Tag nach dem souveränen Sieg von Dortmund gegen Mainz gewannen auch die anderen Spitzenteams. Bayern München konnte sich beim 3:0 in Bremen auf Topskorer Harry Kane verlassen, der in der ersten Halbzeit mittels Penalty und mit einem Flachschuss von jenseits der Strafraumgrenze erfolgreich war. Nach 22 Runden steht der Engländer bei 26 Toren. Das sind vier Treffer mehr, als das seit Anfang November sieglose Bremen in der Meisterschaft erzielt hat. Das 3:0 gelang Leon Goretzka in der 70. Minute.

Bestens auf Kurs Richtung Champions League bleibt Hoffenheim. Eine Woche nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München kam das Team des österreichischen Trainers Christian Ilzer wieder auf die Erfolgsspur. Das 3:0 daheim gegen Freiburg bedeutete den sechsten Sieg im siebten Spiel des Jahres. Fisnik Asllani und Ozan Kabak trafen in den ersten sechs Minuten nach der Pause, bevor Valentin Gendrey in der Nachspielzeit den dritten Treffer erzielte. Bei den Freiburgern fehlte Johan Manzambi gesperrt, während Bruno Ogbus in der Innenverteidigung durchspielte.

Heimsiege gab es auch für Bayer Leverkusen (4:0 gegen St. Pauli), den Hamburger SV (3:2 gegen Union Berlin) und Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter gewannen mit dem starken Aurèle Amenda in der Dreierabwehr gegen Borussia Mönchengladbach 3:0 und erstmals überhaupt seit Mitte Dezember. Bei Mönchengladbach spielte Nico Elvedi durch.

Telegramm und Tabelle:

Hamburger SV – Union Berlin 3:2 (2:1). – Tore: 28. Querfeld (Penalty) 0:1. 35. Königsdörffer 1:1. 45. Capaldo 2:1. 82. Königsdörffer 3:1. 89. Ilic 3:2. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Werder Bremen – Bayern München 0:3 (0:2). – Tore: 22. Kane (Penalty) 0:1. 25. Kane 0:2. 70. Goretzka 0:3. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 65.).

Hoffenheim – Freiburg 3:0 (0:0). – Tore: 46. Asllani 1:0. 51. Kabak 2:0. 95. Gendrey 3:0. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt).

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0). – Tore: 24. Brown 1:0. 34. Amaimouni-Echghouyab 2:0. 75. Knauff 3:0. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Bayer Leverkusen – St. Pauli 4:0 (2:0). – Tore: 13. Quansah 1:0. 14. Schick 2:0. 52. Tapsoba 3:0. 78. Poku 4:0. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).