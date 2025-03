Leroy Sané trifft zwar für Bayern München. Zum Sieg bei Union Berlin reicht das aber nicht Keystone

Bayern München gibt in der 26. Runde der Bundesliga erneut Punkte ab und kommt bei Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Jonas Omlin verletzt sich beim 4:2-Sieg von Gladbach in Bremen.

Die Bayern blieben zum zweiten Mal innert Wochenfrist gegen einen Abstiegskandidaten ohne Sieg. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Bochum musste sich der Rekordmeister bei Union Berlin mit einem Unentschieden begnügen. Benedict Hollerbach (84.) konterte die Bayern-Führung durch Leroy Sané (75.) unter gütiger Mithilfe von Goalie Jonas Urbig. Die Köpenicker punkteten nach dem überraschenden Auswärtssieg vor einer Woche in Frankfurt erneut und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Keinen Sieger gab es auch im Verfolgerduell zwischen Mainz und Freiburg. Beim 2:2 spielten die gastgebenden Mainzer nach der Roten Karte gegen Dominik Kohr während 50 Minuten in Unterzahl und gaben zweimal eine Führung aus der Hand. Noah Atubolu im Freiburger Tor musste nach 609 Minuten ohne Gegentreffer mal wieder hinter sich greifen. Die Mainzer hielten den Abstand von drei Punkten auf Freiburg aufrecht und sind auf Platz 3 weiterhin sensationell auf Kurs Richtung Champions League.

Die Europacup-Plätze im Visier hat auch Borussia Mönchengladbach. Das Team des Schweizer Trainers Gerardo Seoane gewann eine wilde Partie in Bremen 4:2. Alassane Pléa war mit drei Toren der Matchwinner für die Gäste, bei denen Goalie Jonas Omlin rund 20 Minuten vor dem Ende angeschlagen vom Feld musste. Gladbach liegt zumindest vorübergehen auf Platz 6, kann am Abend aber noch von Leipzig überholt werden.

An die Europacup-Plätze pirscht sich auch Augsburg heran. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger blieb im sechsten Spiel in Folge ohne Gegentor. Philip Tietz erzielte gegen Wolfsburg nach 53 Minuten den einzigen Treffer, der die Augsburger auf zwei Punkte an Gladbach heranbringt.

Kurztelegramme und Tabelle:

Mainz 05 – Freiburg 2:2 (1:0). – Tore: 34. Burkardt 1:0. 58. Gregoritsch 1:1. 74. Hanche-Olsen 2:1. 79. Kübler 2:2. – Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz). Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (Ersatz). 43. Rote Karte gegen Kohr (Mainz 05, Notbremse).

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 2:4 (2:2). – Tore: 7. Pléa (Penalty) 0:1. 28. Pléa 0:2. 38. Schmid 1:2. 45. André Silva (Penalty) 2:2. 47. Pléa 2:3. 81. Kleindienst 2:4. – Borussia Mönchengladbach mit Omlin (bis 71.) und Elvedi. Bemerkungen: 91. Gelb-Rote Karte gegen Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).

Augsburg – Wolfsburg 1:0 (0:0). – Tor: 53. Tietz 1:0. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger.

Union Berlin – Bayern München 1:1 (0:0). – Tore: 75. Sané 0:1. 83. Hollerbach 1:1.

Freitag: St. Pauli – Hoffenheim 1:0. – Samstag: RB Leipzig – Borussia Dortmund 18.30. – Sonntag: Bochum – Eintracht Frankfurt 15.30. Heidenheim – Holstein Kiel 17.30. VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 19.30.