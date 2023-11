Bayern blamiert sich in der 2. Runde gegen einen Drittligisten

Leroy Sané am Boden: Bayern scheitert schon in der 2. Pokalrunde. imago

Der FC Bayern reibt sich am Drittligisten Saarbrücken auf. Bis in die Schlussphase ist die Partie offen. Dann der Schock für die Münchner Stars.

Die Stars des FC Bayern sind im DFB-Pokal sensationell ausgeschieden – schon wieder. Auf dem tiefen Boden des Saarbrücker Ludwigsparkstadions verloren die Münchner am Mittwochabend mit 1:2 (1:1) und scheiterten wie in den vergangenen drei Jahren weit vor dem Endspiel. Drei Tage vor dem Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund tat sich der Rekord-Pokalsieger in dem wegen der vielen Regenfälle lange gefährdeten Zweitrundenspiel mehr als schwer.

Vor 16 000 traf erst Thomas Müller 0:1 (16.), Stürmerstar Harry Kane wurde von Trainer Thomas Tuchel geschont. Patrick Sontheimer glich noch vor der Pause für den Drittligisten aus (45.+1) - und dann schoss Marcel Gaus (90.+6) den Außenseiter ins Glück. Eine Knieverletzung von Matthijs de Ligt trübte den Abend der Bayern zusätzlich, die den Pokal zuletzt 2020 gewonnen hatten.

BVB und Leverkusen weiter – Freiburg und Mainz gescheitert

Deutlich souveräner agierte der BVB, der die angeschlagenen Bayern am Samstag zum Bundesliga-Topspiel empfängt. Marco Reus sorgte noch vor der Pause für den 1:0-Siegtreffer gegen Hoffenheim. Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen mühte sich zu einem späten 5:2-Sieg beim SV Sandhausen.

Für zwei weitere Bundesliga-Konkurrenten ist der Pokal ebenfalls schon nach der 2. Runde vorbei. Freiburg erlebte gegen den Zweitligisten SC Paderborn ein Heim-Debakel und verlor mit 1:3. Die auch in der Liga kriselnden Mainzer gingen bei Absteiger Hertha BSC mit 0:3 unter. Neben den Berlinern steht auch Eintracht Frankfurt nach dem 2:0 bei Viktoria Köln im Achtelfinale. Auch der 1. FC Magdeburg schaffte nach einem 4:3 im Elfmeterschiessen bei Holstein Kiel den Einzug in die nächste Runde.