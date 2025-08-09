Woltemade «vom Tisch»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Der Druck ist raus» Woltemade «vom Tisch» – Bayern verzichtet wohl auf weitere Transfers

dpa

9.8.2025 - 13:59

Nick Woltemade wird – zumindest in diesem Sommer – aller Voraussicht nach nicht zu Bayern München wechseln.
Nick Woltemade wird – zumindest in diesem Sommer – aller Voraussicht nach nicht zu Bayern München wechseln.
Keystone

Der FC Bayern plant keine weiteren Transfers. Der Zugang von Nick Woltemade ist erst mal «vom Tisch». Vorstand Max Eberl deutet eine Vertragsverlängerung an, an der auch Michael Ballack beteiligt ist.

DPA

09.08.2025, 13:59

09.08.2025, 14:06

Max Eberl lächelte am Donnerstag nach dem klaren Bayern-Sieg im Tottenham-Test zufrieden. Der Münchner Sportvorstand fühlte sich nach dem 4:0 gegen den Europa-League-Sieger bestärkt in der Planung, dass die Transferaktivitäten des deutschen Rekordmeisters in diesem Sommer beendet sind. Zumindest erst einmal. Der FC Bayern plant die neue Saison also ohne Stuttgarts Shootingstar Nick Woltemade.

«Solche Spiele wie heute tragen dazu bei, dass natürlich dann bei Entscheidungen, etwas Neues zu holen, die Hürde noch mal höher ist», sagte Eberl. «Wir können jetzt abwarten, was noch passiert.»

Woltemade «vom Tisch»

Der 51-Jährige bekräftigte, dass es im Fall von Woltemade keine neue Bewegung gibt. «Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben, glaube ich, uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen», sagte Eberl. Damit sei die Sache «vom Tisch».

Dem VfB Stuttgart soll ein Betrag von mindestens 65 Millionen Euro als Ablöse vorschweben, der FC Bayern hatte Spekulationen zufolge zuletzt inklusive Bonuszahlungen 55 Millionen Euro geboten. Woltemade, der gerne den nächsten Schritt machen würde, hat in Stuttgart einen Vertrag bis 2028.

Bayern sehen keinen zwingenden Bedarf

Nach den Zugängen von Luis Díaz (FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) schliessen die Münchner aber weitere neue Stars auch nicht aus. Wegen Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea habe man sich aber «definitiv» nicht erkundigt, sagte Eberl.

Nach Ansicht der Münchner besteht kein zwingender Bedarf für weitere Einkäufe – ausser nach Abgängen. Nur wenige Stunden nach dem Test trudelte dann prompt eine X-Nachricht des Transferexperten Fabrizio Romano ein, wonach die Bayern mit dem Saudi-Club Al-Nassr wegen Kingsley Coman verhandelten. Angeblich soll der Franzose noch im Sommer geholt werden. 

Geht der nächste Star zu den Saudis?. Bayern verhandelt offenbar mit Ronaldo-Club über Coman

Geht der nächste Star zu den Saudis?Bayern verhandelt offenbar mit Ronaldo-Club über Coman

Die Personalie Woltemade wird unabhängig davon behandelt, weil der Shootingstar mit seinen 23 Jahren auch eine Investition für die Zukunft wäre. «Die Transferzeit geht ja noch ein bisschen», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Grundsätzlich sei man «sehr happy» mit dem Kader. 

Nach Díaz-Transfer ist «Druck heraus»

Vor allem der für rund 75 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtete Kolumbianer Díaz hat nach dem geplatzten Wechsel von Florian Wirtz die Arbeit der Münchner Verantwortlichen erleichtert. «Mit Luis Díaz haben wir einen ganz wichtigen Transfer getätigt, von daher ist da der Druck heraus», sagte Freund. «Wir wollen nicht zu gross werden, wir wollen Qualität, aber auch die Chance haben, dass junge Spieler Minuten bekommen, wenn sie es sich verdienen.»

Mit Luis Díaz konnten die Bayern einen grossen Namen verpflichten.
Mit Luis Díaz konnten die Bayern einen grossen Namen verpflichten.
Keystone

Allen voran Offensivspieler Lennart Karl. Nach Treffern von Harry Kane und Kingsley Coman trumpfte der 17-Jährige ebenso wie Jonah Kusi-Asare (18) als Torschütze auf. «Wir freuen uns darüber, was sie heute auf den Platz gebracht haben», sagte Trainer Vincent Kompany. 

Vertragsverlängerung mit Ankündigung

Eberl signalisierte nach dem Spiel, dass Karl vor der Vertragsverlängerung in München steht. Keine 24 Stunden später vermeldeten die Bayern Vollzug. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts, der ursprünglich bis 2026 datiert war, machten sie keine Angaben. Karl soll in der neuen Saison als Backup für Michael Olise Einsatzzeit bekommen, mit seinem Tor gegen Tottenham warb er dafür.

Berater des Talents ist Ex-Nationalspieler Michael Ballack, der im Rahmen des Testspiels auf der Ehrentribüne unweit von Eberl gesehen werden konnte.

Transfer-Ticker. Offiziell: Sesko zu Manchester United ++ PSG holt Verteidiger für 67 Millionen Euro

Transfer-TickerOffiziell: Sesko zu Manchester United ++ PSG holt Verteidiger für 67 Millionen Euro

Sieben weitere Verträge laufen indes am Ende der Saison aus. Ausser die von Hoch-Verdienern wie Leon Goretzka und Serge Gnabry auch der von Dayot Upamecano. «Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir verlängern wollen», sagte Eberl.

«... dann müssen wir nochmal neu überlegen»

Dagegen gilt der Südkoreaner Minjae Kim weiter als Verkaufskandidat. Der Innenverteidiger stand gegen Tottenham nicht in der Startelf, die in dieser Form auch beim Pflichtspielauftakt in der kommenden Woche im Supercup gegen den VfB Stuttgart auflaufen könnte. «Wir sind momentan sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Kader», sagte Eberl. «Aber wenn natürlich einer kommt und sagt, ich will unbedingt noch den Verein verlassen, dann müssen wir auch noch mal neu überlegen.» Ob der Sportchef auch an Coman dachte, blieb offen.

Max Eberl blickt dem Saisonstart entspannt entgegen.
Max Eberl blickt dem Saisonstart entspannt entgegen.
Keystone

Einfluss auf die Transferplanung hat auch die Reha der Langzeitverletzten Jamal Musiala (Wadenbeinbruch nach Sprunggelenkluxation), Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfussbruch), die die Bayern-Bosse gegen Ende der Hinrunde zurückerwarten. «Du willst keinen dafür kaufen, weil im Oktober, November kommen alle drei wieder», sagte Eberl. «Und wenn wir dann die drei noch dabeihaben, dann haben wir einen ausgezeichneten Kader.»

Eberl scherzt über «Freifahrtschein»

In der kommenden Transferperiode im Winter muss Eberl in einer veränderten Konstellation in der Vorstandsetage arbeiten. Finanzvorstand Michael Diederich verlässt den FC Bayern Ende September. Angesprochen auf die neue Situation liess sich Eberl zu einem Scherz hinreissen. «Ich habe die Finanzen auch, ich hab' jetzt einen Freifahrtschein quasi», sagte der 51-Jährige. «Das weiss der Aufsichtsrat noch nicht. Sagt es ihm bitte nicht.»

Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München
Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München

Di 12.08. 17:45 - 20:30 ∙ blue Sport Live ∙ Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Videos aus dem Ressort

Luis Dias bei Bayern München vorgestellt: «Ich möchte den Fussball geniessen»

Luis Dias bei Bayern München vorgestellt: «Ich möchte den Fussball geniessen»

STORY: Seit Mittwochmorgen ist Luis Diaz offiziell Spieler des FC Bayern München. Der kolumbianische Stürmer unterschrieb in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Diaz kommt vom FC Liverpool nach München. Laut Medienberichten zahlt der deutsche Rekordmeister für den Wechsel bis zu 75 Millionen Euro inklusive Boni. Diaz ist damit der drittteuerste Transfer der Münchener Klubgeschichte. Nach Harry Kane und Lucas Hernandez. Für Bayern sei Diaz ein absoluter Wunschspieler gewesen, sagt Sportvorstand Max Eberl. Die Fans könnten sich auf einen aussergewöhnlichen Spieler freuen. O-Ton Max Eberl, Sportvorstand: «Ein Transfer zwischen Liverpool und FC Bayern, zwischen zwei so grossen Clubs, ist nicht einfach. Der kann nur funktionieren, wenn alle dahinterstehen. Das waren wir bei Bayern, von sportlicher Leitung, über Führung, über Aufsichtsrat. Alle wollten diesen Transfer realisieren. Und daran haben wir hartnäckig gearbeitet. Wir haben teilweise uns auch amüsiert, wer uns alles abgesagt hat, wer bei uns auf der Liste stand. Das war teilweise sehr, sehr amüsant. Aber wir waren total fokussiert auf Luis. Und jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass Luis hier ist. Und er wird uns sofort einen Impact geben, weil, er ist 28 Jahre. Er hat geleistet auf allerhöchstem Niveau, er weiss, wie Erfolge gehen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt in München ist.» Luis Diaz hat in Liverpool in 148 Spielen 41 Tore geschossen. Er ist flexibel im Sturm einsetzbar, bevorzugt auf der linken Aussenposition. Er gilt als Mentalitätsspieler, der nie aufgibt. Und der Spass an seiner Arbeit hat. O-Ton Luis Diaz, Stürmer: «Ich möchte den Fussball geniessen, ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich möchte jeden Augenblick geniessen, den mir das Leben einfach gibt. Und das ist meine Persönlichkeit, die ich habe. Ich versuche immer, mit dieser Freude dabei zu sein. In jedem Spiel, in jedem Training. Ich habe auf dem Feld einen starken Charakter. Ich versuche immer, ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Und in einem so grossen Verein möchte ich einfach ein freundlicher Typ sein.» Mit der Verpflichtung von Diaz sieht Max Eberl seine Arbeit als Kaderplaner erst einmal erledigt. Natürlich werde man aber schauen, was der Markt noch hergebe. Und ja: Bei Nick Woltemade gebe es keinen neuen Sachstand.

31.07.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Dieser Verkaufsschlager ist nicht ganz jugendfrei +++ So sieht Zürich aus der Kabine des ersten Love Mobiles aus
Polizei warnt «eindringlich» vor diesen Telefon-Betrugsmaschen
Schweiz-Freund in US-Kongress: «Zölle sind selbstschädigend»

Videos aus dem Ressort

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

Wil – Carouge 1:0

Wil – Carouge 1:0

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Der Doppel-Silber-WM Gewinner besucht nach seinem Erfolg in Singapur das Locarno Film Festival. blue News hat den Schwimm-Star getroffen.

08.08.2025

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Wil – Carouge 1:0

Wil – Carouge 1:0

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Mehr Videos

Fussball-News

Video-Ticker. Wird St.Gallen seiner Favoritenrolle gegen Winterthur gerecht?

Video-TickerWird St.Gallen seiner Favoritenrolle gegen Winterthur gerecht?

Rückkehr auf die Trainerbank?. Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Rückkehr auf die Trainerbank?Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Wende im Zoff. Ter Stegen jetzt doch wieder Captain von Barça

Wende im ZoffTer Stegen jetzt doch wieder Captain von Barça

Challenge League. Yverdon schlägt Rapperswil und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze

Challenge LeagueYverdon schlägt Rapperswil und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze

Hradecky nach Monaco. Leverkusen verliert langjährigen Stammgoalie

Hradecky nach MonacoLeverkusen verliert langjährigen Stammgoalie

Super League. Chaiwa wechselt von YB nach Schottland

Super LeagueChaiwa wechselt von YB nach Schottland