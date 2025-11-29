Luis Diaz (rechts) schoss die Bayern nach einer Flanke von Joshua Kimmich (links) zum Sieg. Keystone

Bayern München bezwingt St. Pauli in der 12. Runde der Bundesliga dank zwei Toren in der Nachspielzeit mit 3:1 und führt die Tabelle nun mit acht Punkten Vorsprung auf Leipzig an.

Keystone-SDA SDA

Nachdem die Bayern am Mittwoch in der Champions League gegen Arsenal (1:3) die erste Niederlage in dieser Saison erlitten hatten, wendeten sie gegen St. Pauli trotz 80 Prozent Ballbesitz nur mit Mühe eine weitere Enttäuschung ab. Das entscheidende 2:1 erzielte Luis Diaz in der 93. Minute nach einer Flanke von Joshua Kimmich. Es war für die kolumbianische Neuverpflichtung der Münchner der siebte Treffer in der Bundesliga. Drei Minuten später machte Nicolas Jackson mit dem 3:1 alles klar.

St. Pauli war bereits in der 6. Minute durch Andreas Hountondji in Führung gegangen; Raphael Guerreiro glich für den Titelverteidiger kurz vor der Pause (44.) aus. Die Gäste kassierten ihre neunte Niederlage in Serie in der Meisterschaft.

Augsburg kassierte mit dem 0:3 beim nun viertplatzierten Hoffenheim die achte Niederlage. Der dritte Treffer der Gastgeber (45.) war ein Eigentor des Schweizers Cédric Zesiger, der in der 72. Minute ausgewechselt wurde. Fabian Rieder spielte bei Augsburg die gesamte Partie.

