Harry Kane hat bei Bayern offenbar eine Ausstiegsklausel. KEYSTONE

Harry Kane will mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Bis 2027 läuft sein Vertrag in München. Einem Bericht zufolge soll darin eine Klausel sein. Kane selbst hegt einen «Traum».

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Stürmerstar Harry Kane soll einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern München haben. Laut «Sport Bild» soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zum deutschen Rekordmeister diese angeblich zugestanden worden sein. Der FC Bayern äussert sich grundsätzlich nicht zu Vertragsdetails.

Torrekorde, aber kein Titel

Kane war für rund 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern München gewechselt. Für Englands Nationalmannschaftskapitän war es der erste Wechsel ins Ausland. Durch eine Ausstiegsklausel hätte der 31-Jährige eine leichtere Rückkehroption auf die Insel. Dort hätte er noch die Chance, in der Torschützenliste Rekordmann Alan Shearer (260 Treffer) einzuholen. Kane liegt bei 213 Treffern. In der Bundesliga schraubte der Torjäger beim 4:3 gegen Holstein Kiel seine Rekordzahl im 50. Spiel auf 55 Tore hoch.

Wichtiger als Tor-Bestmarken ist Kane aber ein richtiger Titel, am liebsten die Champions League. Mit dem FC Bayern sieht Kane, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2027 läuft, die grosse Chance, seine Sehnsucht zu stillen. In dieser Saison ist der Gewinn der Königsklasse noch möglich, grösser ist die Chance auf die deutsche Meisterschaft.

Poker mit Musiala und Kimmich

Aktuell sieht es bei Kane nicht so aus, als ob er von einer kolportierten Klausel Gebrauch machen wollen würde. Zumal er wiederholt betonte, wie wohl er sich in München fühlt. Die «Sport Bild» schreibt von Summen der Klausel im hohen zweistelligen Millionen-Bereich.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass es im Vertragspoker mit Jamal Musiala auch um eine Ausstiegsklausel gehen könnte. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Viel spricht für eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit. Zuletzt hatten Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) ihre Verträge verlängert, bei Musiala, Thomas Müller und Joshua Kimmich steht dies noch aus. Die Verträge von Müller und Kimmich laufen am Saisonende aus.