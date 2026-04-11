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54 Jahre alter Rekord Bricht Bayern gegen St.Pauli eine historische Bestmarke?

Moritz Meister

11.4.2026

Gegen den SC Freiburg feierten die Bayern am vergangenen Wochenende einen Last-MInute-Sieg.
Gegen den SC Freiburg feierten die Bayern am vergangenen Wochenende einen Last-MInute-Sieg.
Tom Weller/dpa

Die 70er-Jahre waren für den FC Bayern München eine glorreiche Zeit. Ein Rekord, den die Mannschaft um Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Sepp Maier aufstellte, könnte nach über 50 Jahren am Wochenende gebrochen werden.

Moritz Meister

11.04.2026, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bayern München steht nach 28 Spielen bereits bei 100 Saisontoren und ist nur noch einen Treffer vom 54 Jahre alten Rekord (101 Tore) entfernt.
  • Sportdirektor Christoph Freund rechnet fest mit dem Rekordbruch, zumal die Bayern im Schnitt 3,6 Tore pro Spiel erzielen.
  • Das Auswärtsspiel gegen St. Pauli könnte historisch werden, auch wenn Trainer Vincent Kompany wegen möglicher Rotation und des starken Gegners warnt.
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In der letzten Saison fehlten den Bayern zwei Tore. Jetzt stehen sie bereits nach 28 Spielen bei 100 Toren. Damit ist das Team von Vincent Kompany nur noch einen Treffer davon entfernt, den Rekord der Bayern-Elf aus der Saison 1971/72 zu brechen. Damals gelangen der Mannschaft um die Starspieler Beckenbauer und Müller sensationelle 101 Tore in einer Spielzeit. Ein Rekord, der seit mittlerweile 54 Jahren bestand hat.

Für Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ist klar: «Er wird fallen.» Alles andere wäre bei noch sechs ausstehenden Spielen wohl auch eine grosse Überraschung. Zumal die Bayern im Schnitt in dieser Saison 3,6 Treffer pro Spiel erzielen.

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Das Spiel in Hamburg gegen St. Pauli (Anpfiff 18.30 Uhr) könnte daher zu einem historischen Abend werden. Zudem könnten die Bayern ihrem Coach, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feierte, mit dem Rekord ein tolles Geschenk machen. 

Rotation vor Rückspiel gegen Real?

Für Kompany ist der Fokus nach dem Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League voll auf St. Pauli: «Unser Ziel ist, immer die allerbeste Leistung zu bringen. Und das Allerbeste ist schwierig, weil wir in dieser Saison 16 Spiele in Folge gewonnen haben. Das ist die Benchmark, das wollen wir in der letzten Spielphase wieder abrufen. Aber Verbesserung ist immer möglich.»

«Wir haben viel Respekt vor St. Pauli. Wenn man die letzten Spiele sieht, war es immer unglaublich schwer. Sie verteidigen sehr kompakt und gut», erklärt der Belgier. So dürfte der Bruch des Rekordes am bereits gegen die Hamburger alles andere als ein Selbstläufer für den deutschen Rekordmeister werden. Zumal Kompany in der Pressekonferenz eine Rotation seiner Startelf im Hinblick auf das Rückspiel gegen Real nicht ausschliessen wollte.

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