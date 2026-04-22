2020 konnten die Bayern letztmals den DFB-Pokal gewinnen. IMAGO

Am Mittwochabend will der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen die erste DFB-Pokal-Final-Teilnahme seit 2020 klarmachen. Derweil wird Stuttgarts Trainer Hoeness im Vorfeld des Duells mit Freiburg mit wilden Wechselgerüchten konfrontiert.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München trifft im DFB-Pokal-Halbfinale erneut auf Bayer Leverkusen und will nach dem Vorjahres-Aus diesmal den Finaleinzug schaffen.

Im zweiten Halbfinale duellieren sich Stuttgart und Freiburg, wobei der VfB historisch klar im Vorteil ist und die Titelverteidigung anstrebt.

Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness bleibt trotz Gerüchten um Real Madrid fokussiert auf die Saison und weist Wechsel-Spekulationen gelassen zurück. Mehr anzeigen

Am 4. Juli 2020 stand der FC Bayern München letztmals im Finale des DFB-Pokals. Damals in der Corona-Spielzeit 2019/20 feierten die Bayern unter Trainer Hansi Flick den letzten von insgesamt 20 Pokalsiegen. Der Gegner damals hiess Bayer Leverkusen. Die Münchner bezwangen die Werkself auf dem Weg zum Triple-Gewinn im leeren Berliner Olympiastadion mit 4:2.

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Für die Bayern geht es im heutigen Halbfinal erneut gegen die Leverkusener. Im vergangenen Jahr war für die Münchner gegen Bayer bereits im Cup-Achtelfinal Endstation. Nach einer frühen roten Karte für Manuel Neuer verlor das Team von Vincent Kompany in Unterzahl mit 0:1. In diesem Jahr soll alles anders werden. «Es geht nicht um Revanche. Natürlich nimmt man eine Niederlage immer mit in die nächsten Spiele. Dann willst du zeigen, dass du wieder die bessere Mannschaft sein wirst», sagt der Bayern-Coach im Vorfeld der Partie.

Freiburg als nächste Hürde auf Stuttgarts Weg zur Titelverteidigung

Auf dem Weg in Richtung Titelverteidigung befindet sich der VfB Stuttgart. Zwischen den Schwaben und dem erneuten Einzug ins Pokalfinale steht nur noch der SC Freiburg. Am Donnerstag kommt es bereits zum sechsten Mal zum Baden-Württemberg-Duell im Pokal. Die Bilanz spricht klar für die Stuttgarter, die vier der bisherigen fünf Aufeinandertreffen im DFB-Pokal für sich entscheiden konnten.

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Zum letzten Duell der beiden Rivalen im Cup kam es im Dezember 2020. Damals setzte sich der amtierende Pokalsieger dank eines Treffers von Sasa Kalajdzic knapp mit 1:0 durch. Auch im Halbfinale gab es dieses Duell bereits. Im April 2013 köpft damals Martin Harnik den VfB ins Endspiel nach Berlin, welches dann gegen die Bayern mit 2:3 verloren ging.

Hoeness erst Pokalsieger, dann «Königlicher»?

VfB-Trainer Sebastian Hoeness nimmt Spekulationen über ein vages Interesse von Real Madrid gelassen. «Das bewegt mich jetzt nicht so sehr», sagte der Coach des VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Donnerstag. Er sei auf die Endphase der Saison mit den Schwaben fokussiert, bekräftigte er.

Ähnliches sagte er schon zu anderen Wechsel-Gerüchten in den vergangenen Jahren. «Same procedure as every year, würde ich sagen. Wir haben diese Themen in der Endphase jetzt immer mal wieder gehabt, und ich glaube, die Antworten waren immer relativ klar. Da habe ich keine Zweifel aufkommen lassen», sagte Hoeness.

Sebastian Hoeness wird mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. (Archivbild) Harry Langer/dpa

Die «Sport Bild» hatte zuvor berichtet, dass bei Real Madrid auch über Hoeness gesprochen werde, wenn es um die Suche nach einem Nachfolger für Interimstrainer Álvaro Arbeloa gehe. Man beobachte den 43-Jährigen genau. Eine Real-Anfrage an Hoeness und den Bundesligisten gibt es dem Bericht zufolge nicht.