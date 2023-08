Max Schmitt (mitte) und Sven Ulreich (rechts) bilden derzeit das Goalie-Duo der Bayern. Bild: Imago

Bayern München hat es noch immer nicht geschafft, einen neuen Torhüter zu verpflichten. Derzeit gibt es noch einige Kandidaten für den Posten – doch bei allen gibt es einen Haken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München hat es noch nicht geschafft, einen geeigneten Ersatz für Yann Sommer zu verpflichten.

Stammtorhüter Manuel Neuer fällt wohl noch länger aus. Damit ist Sven Ulreich der einzige gesunde Keeper im Bayern-Kader.

Viele Wunschkandidaten haben den Bayern bereits abgesagt, es gibt aber noch drei Torhüter, die in München gehandelt werden.

Bayern München ist weiter verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Denn mit Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk hat der Bundesligist in der laufenden Transferperiode bereits drei Torhüter abgegeben. Bis ein Nachfolger für Yann Sommer gefunden und Manuel Neuer endlich wieder einsatzbereit ist, wird Sven Ulreich als temporäre Nummer 1 aushelfen müssen.

Doch mit Ulreich planen die Bayern ihre Saison definitiv nicht. Deshalb soll als Überbrückung ein Torhüter her, der Manuel Neuer vertritt, bis dieser nach seinem Beinbruch wieder einsatzbereit ist. Es ist möglich, dass sich das Comeback des 37-Jährigen noch länger hinauszögert. Es machen sogar Gerüchte die Runde, dass Neuer erst im Jahr 2024 wieder bereit sei, Spiele zu bestreiten.

Kein Goalie will zu den Bayern

Doch die Suche nach einem neuen Torhüter gestaltet sich offenbar schwierig. Viele Goalies haben wohl mitbekommen, wie Yann Sommer im letzten Halbjahr im Kreuzfeuer der Kritik stand und hüten sich davor, bei den Bayern ähnliches zu erleben. Denn die Liste der möglichen Kandidaten war lang – aber Torhüter um Torhüter hat den Bayern abgesagt.

Wunschkandidat war mal der Spanier David Raya, doch dieser wollte sich lieber bei Arsenal dem Konkurrenzkampf mit Aaron Ramsdale stellen, statt nach München zu wechseln. Dann erschien ein weiterer Spanier auf der Bayern-Liste, doch Chelseas Kepa entschied sich für Real Madrid, wo er den verletzten Thibaut Courtois ersetzt.

Auch Yassine Bounou, kurz Bono, galt als mögliche Übergangslösung. Aber der Sevilla-Torhüter steht kurz vor einem Wechsel zu Neymar-Klub Al-Hilal. Der Supercup am Mittwochabend dürfte Bonos letzte Partie für Sevilla sein.

Bayern-Interesse gab es auch an Ajax-Torwart Geronimo Rulli. Doch der 31-Jährige verletzte sich im ersten Saisonspiel schwer und wird den Rest der Hinrunde verpassen. Den Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia wollten die Bayern ebenfalls, der 22-Jährige war ihnen dann aber doch zu teuer.

Welche Kandidaten verbleiben?

Viele mögliche Kandidaten bleiben den Bayern nicht mehr. Derzeit sind es noch drei Namen, die in den Medien öfters genannt werden. David de Gea, Emiliano Martínez und Stefan Ortega:

- Der vertragslose David de Gea stand zuletzt zwölf Jahre im Tor von Manchester United. Dort wurde sein Arbeitspapier wegen unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen nicht mehr verlängert. Ob die Bayern die Wünsche des Spaniers erfüllen wollen? Immerhin würde für De Gea keine Ablöse fällig. Konkurrenz gibt es auch beim 32-Jährigen – wie sollte es anders sein – aus Saudi-Arabien. Dazu stellt sich die Frage, ob sich De Gea damit zufriedengibt, nur noch die zweite Geige zu spielen, sobald Manuel Neuer zurück ist.

- Emiliano Martínez gilt ebenfalls als möglicher Kandidat. Der Argentinier wurde an der WM 2022 zum besten Torhüter gewählt und steht noch bis 2027 bei Aston Villa unter Vertrag. Er dürfte also nur gegen eine hohe Ablöse zu bekommen sein.

- Das derzeit heisseste Eisen ist Stefan Ortega. Der Ersatzkeeper von Manchester City ist Deutscher und spielte von 2017 bis 2022 bei Arminia Bielefeld. Er kennt also das Land und die Liga. Wie «ran.de» berichtete, würde der 30 Jahre alte Ersatztorwart des Champions-League-Siegers gerne wechseln. Das Problem ist aber Manchester City, das kein Interesse daran hat, seinen zweiten Torhüter abzugeben. «Wir wollen ihn, tut mir leid, aber wir wollen ihn», sagte der Spanier einen Tag vor dem europäischen Supercup-Finale gegen den FC Sevilla in Athen. «Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen. Wir brauchen ihn hier.» Wenn man Ortega jetzt verliere, müsse man sich nach einem anderen Torhüter auf dem Markt umsehen. «Das ist nicht einfach», sagte Guardiola.

Wann kommt Neuer zurück?

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äusserte sich am Wochenende zuversichtlich über ein Neuer-Comeback «innerhalb des zweiten Halbjahrs». Trainer Thomas Tuchel will dem 37 Jahre alten Nationalkeeper, der seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember kein Spiel mehr bestritten hat, keinen Zeitdruck machen. «Wenn sich Manu frei fühlt, kann es auch schnell gehen. Es ist aber sehr spekulativ. Wir wollen ihm so viel Zeit wie möglich geben», hatte der FCB-Coach gesagt.

Über den Gesundheitszustand von Neuer wird viel spekuliert. Der Keeper selbst äussert sich nicht zu seinem Fitnesszustand, auf Instagram hatte er am Montag aber Trainingsaufnahmen veröffentlicht. Die Bilder zeigten den Weltmeister von 2014 am Sprinthügel an der Säbener Strasse sowie bei Übungen am Ball. Am Dienstag trainierte er erneut individuell.

Manuel Neuer trainiert im Moment noch individuell. Bild: Imago

Fakt ist: Kurz vor Saisonbeginn stehen die Münchner ohne klare Nummer 1 im Tor da. Am vergangenen Samstag gab es beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig schon mal eine erste schallende Ohrfeige. Und auch wenn Interims-Torhüter Sven Ulreich bei den Gegentoren schuldlos war, bleibt die Goalie-Diskussion heiss. Am Freitag startet für die Münchner mit dem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen die Bundesliga – ziemlich sicher mit Sven Ulreich im Tor.

