Geht der nächste Star zu den Saudis? Bayern verhandelt offenbar mit Ronaldo-Club über Coman

dpa

8.8.2025 - 16:11

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern nach zehn Jahren?
Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern nach zehn Jahren?
dpa

Eigentlich ist er mit dem Kader sehr zufrieden, sagt Bayern-Boss Eberl. Nur wenige Stunden später vermeldet dann ein Transferexperte, dass ein Star womöglich München verlassen könnte.

DPA

08.08.2025, 16:11

Kingsley Coman könnte den FC Bayern München laut einem Medienbericht doch noch im Sommer in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Der Transferexperte Fabrizio Romano meldete, dass der deutsche Fussball-Rekordmeister diesbezüglich Gespräch führe mit Al-Nassr. Eine offizielle Reaktion der Clubs oder des Spielers zu dem Bericht gab es zunächst nicht.

Al-Nassr ist das Team von Ex-Weltfussballer Cristiano Ronaldo und äusserst finanzstark. Vor wenigen Tagen verpflichtete der Verein schon Ronaldos Landsmann João Félix; ebenfalls im Kader steht unter anderem der frühere Liverpool- und Bayern-Profi Sadio Mané.

Ändert Coman seine Meinung?

Romano schrieb auf der Plattform X, dass Coman bei Al-Nassr das Top-Transferziel für die Aussenbahn sei. Noch im Juni hatte der Franzose bei der Club-WM in den USA über München gesagt: «Ich will gerne bleiben.» Möglicherweise ändert der 29-Jährige bei einer lukrativen Offerte aber doch seine Meinung.

Coman spielt seit 2015 bei Bayern und gewann in der Dekade unter anderem neun deutsche Meistertitel und 2020 die Champions League. In jenem Königsklassen-Finale unter Corona-Bedingungen in Lissabon erzielte er sogar das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg über Paris Saint-Germain.

Eberl bei wechselwilligen Spielern: «Noch mal neu überlegen»

Er gilt als einer der Topverdiener an der Säbener Strasse; ein Weggang samt möglicherweise üppiger Ablösesumme könnte den Bayern finanziellen Spielraum geben, doch noch nach Verstärkungen Ausschau zu halten. Zuletzt waren die Bemühungen um Nick Woltemade vom VfB Stuttgart nicht erfolgreich gewesen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagte am Donnerstagabend nach dem Test gegen Tottenham Hotspur (4:0), das Thema sei «vom Tisch».

«Wir sind momentan sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Kader», ergänzte Eberl und sagte dann noch: «Aber wenn natürlich einer kommt und sagt: «Ich will unbedingt noch den Verein verlassen», dann müssen wir auch noch mal neu überlegen.»

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Armasuisse schliesst legendäres Hotel – Stammkundschaft und Direktor nicht einverstanden
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Der Doppel-Silber-WM Gewinner besucht nach seinem Erfolg in Singapur das Locarno Film Festival. blue News hat den Schwimm-Star getroffen.

08.08.2025

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis.

08.08.2025

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

STORY: Wenige Tage nach der Ankündigung von Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, den israelischen Stürmer Shon Weissman nicht zu verpflichten, betonte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag, er konzentriere sich mit der Mannschaft auf die sportlichen Aufgaben. Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf: «Ich habe mich wirklich diese Woche nur mit dem sportlichen Bereich auseinandergesetzt und ich betone immer wieder, dass ich nur mit den Spielern arbeite, die uns zur Verfügung stehen. Und da schliesst sich an: Shon Weissman haben wir nicht verpflichtet, als Fortuna Düsseldorf. Und das schliesst natürlich dann nicht aus, dass wir noch einen weiteren Zugang bekommen müssen, weil ich finde, dass wir eine Offensive noch nicht optimal aufgestellt sind. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, dass die, die mir jetzt zur Verfügung stehen, eine grosse Rolle spielen gegen Hannover. Und alles andere habe ich für mich und die Mannschaft auch in den letzten Tagen und Stunden ausgeblendet.» Fortuna-Fans hatten massive Kritik an den Plänen zur Verpflichtung von Weissman geäussert und auf Social-Media-Posts des Spielers zum Gaza-Krieg 2023 verwiesen. Weisman hatte die umstrittenen Kommentare gelöscht und sich in einem umfassenden Post zu der Kritik geäussert. Die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf kritisierte die Entscheidung des Vereins. Jürgen Sterzenbach, stellvertretender Vorsitzender, deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf: «Das war unüberlegt. Die haben diese Entscheidung ja eigentlich getroffen – für den Spieler – und sind dann in letzter Minute eingeknickt. Aufgrund der antiisraelischen und antisemitischen Stimmung im Lande hier in Deutschland. Und das ist das grosse Problem. Ein Fussballverein hat eine grosse Vorbildfunktion, und der muss sich solch eine Entscheidung sehr reiflich überlegen.» Fortuna Düsseldorf stand nach Medienberichten kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Weissman, der vom spanischen Klub Granada kommen sollte. Trainer Thioune kündigte an, sein Verein werde nun nach Alternativen suchen.

07.08.2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

