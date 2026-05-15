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Deutsche Medien berichten Neuer-Entscheidung bei Bayern München ist gefallen

dpa

15.5.2026 - 07:45

Manuel Neuer und der FC Bayern München sind sich offenbar über einen neuen Vertrag einig.
Manuel Neuer und der FC Bayern München sind sich offenbar über einen neuen Vertrag einig.
KEYSTONE

Jetzt kann es schnell gehen: Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern bahnt sich seit Wochen an – und sie dürfte demnächst verkündet werden. Der Torwart muss offenbar Abstriche machen.

,

DPA, Tobias Benz

15.05.2026, 07:45

15.05.2026, 07:56

Der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern steht einem Sky-Bericht zufolge nichts mehr im Wege. Der 40-Jährige und die Klub-Verantwortlichen hätten demnach eine komplette Einigung in den Verhandlungen erzielt. Unterschrieben werden soll der neue und bis Ende Juni 2027 laufende Vertrag nach Möglichkeit bis zum letzten Saisonspiel an diesem Samstag gegen den 1. FC Köln. Dann könnte auch die offizielle Verkündung erfolgen.

Auch beim Knackpunkt Gehalt gebe es laut des Sky keinen Grund für weitere Verhandlungen: Neuer, der aktuell als einer der Topverdiener beim deutschen Rekordmeister gilt, werde ein reduziertes Gehalt beziehen. Die Münchner hatten zuletzt signalisiert, in Verhandlungen stärker Grenzen setzen zu wollen.

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Ausserdem soll Stellvertreter Jonas Urbig in der kommenden Saison noch mehr Einsätze erhalten als in dieser Spielzeit, in der der 22-Jährige auf insgesamt 18 Pflichtspiele für die Münchner kommt. Neuer soll intensiv dabei helfen, seinen eigenen Nachfolger aufzubauen und als Mentor für den Youngster fungieren, wie die «Bild» berichtet.

Neuer hatte zuletzt vor dem Königsklassen-Rückspiel gegen Real Madrid zu seiner persönlichen Zukunft gesagt: «Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird, bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben.» Die scheinen nun final abgeschlossen zu sein.

Nach zahlreichen Titeln spielt der Bayern-Kapitän aktuell seine 15. Saison in München, die er noch mit dem Double abschliessen kann. Der in Gelsenkirchen geborene Neuer war im Sommer 2011 nach dem DFB-Pokalsieg mit seinem Heimatverein FC Schalke 04 für rund 30 Millionen Euro nach München gewechselt. Für den Rekordmeister und den Weltmeister von 2014 wurde der Transfer zu einer absoluten Erfolgsgeschichte.

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