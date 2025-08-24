Marco Friedl und Werder Bremen verlieren zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt 1:4. IMAGO/Jan Huebner

Ein Trikottausch sorgt bei einer Fussball-Übertragung der Bundesliga für eine kuriose Situation. Im zweiten Anlauf klappt das Gespräch.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nach der 1:4-Niederlage gegen Frankfurt schreitet Werder-Kapitän Marco Friedl vor das Mikrofon von Sky.

Zuvor hatte Friedl das Trikot mit Frankfurt-Keeper Michael Zetterer getauscht.

Die Reporterin hält Friedl erst für einen Frankfurt-Spieler, ehe er sie darauf hinweist, ein Werder-Spieler zu sein.

Eine Spieler-Verwechslung hat bei der Sky-Übertragung des Spiels von Fussball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) für einen kuriosen Moment gesorgt. Bremens Kapitän Marco Friedl trug nach einem Trikottausch mit seinem ehemaligen Kollegen Michael Zetterer ein Frankfurt-Jersey – und wurde von Moderatorin Katharina Kleinfeldt auf den vermeintlichen Sieg angesprochen.

«Ich bin Werder-Bremen-Spieler», sagte Friedl. «Das ist meine Schuld. Entschuldigung», sagte die Sky-Journalistin, nachdem sie kurz verwirrt geschaut und dann ihren Patzer erkannt hatte. Beide gaben sich die Hand. «Wir fangen noch einmal von vorne an», fügte Kleinfeldt an – und führte anschliessend das Interview mit dem Bremer Spieler.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.



Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.



Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

Friedl erklärte anschliessend: «Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte mit der Frau 90 Minuten vor dem Spiel den Talk hier, weil das ja dringend benötigt worden ist oder extrem wichtig ist, dass man jetzt die Medien auch vor dem Spiel und in der Kabine hat.» Es sei «kurios» und «schon ein bisschen lächerlich», dass sie ihn nach dem Spiel dann nicht mehr erkannt habe, sagte Friedl.

