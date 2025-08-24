  1. Privatkunden
«Bin Werder-Bremen-Spieler» Reporterin verwechselt Werder-Kapitän nach Trikot-Tausch mit einem Frankfurter

dpa

24.8.2025 - 09:00

Marco Friedl und Werder Bremen verlieren zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt 1:4.
Marco Friedl und Werder Bremen verlieren zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt 1:4.
IMAGO/Jan Huebner

Ein Trikottausch sorgt bei einer Fussball-Übertragung der Bundesliga für eine kuriose Situation. Im zweiten Anlauf klappt das Gespräch.

DPA

24.08.2025, 09:00

24.08.2025, 09:39

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Nach der 1:4-Niederlage gegen Frankfurt schreitet Werder-Kapitän Marco Friedl vor das Mikrofon von Sky.
  • Zuvor hatte Friedl das Trikot mit Frankfurt-Keeper Michael Zetterer getauscht.
  • Die Reporterin hält Friedl erst für einen Frankfurt-Spieler, ehe er sie darauf hinweist, ein Werder-Spieler zu sein. 
Mehr anzeigen

Eine Spieler-Verwechslung hat bei der Sky-Übertragung des Spiels von Fussball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) für einen kuriosen Moment gesorgt. Bremens Kapitän Marco Friedl trug nach einem Trikottausch mit seinem ehemaligen Kollegen Michael Zetterer ein Frankfurt-Jersey – und wurde von Moderatorin Katharina Kleinfeldt auf den vermeintlichen Sieg angesprochen.

«Ich bin Werder-Bremen-Spieler», sagte Friedl. «Das ist meine Schuld. Entschuldigung», sagte die Sky-Journalistin, nachdem sie kurz verwirrt geschaut und dann ihren Patzer erkannt hatte. Beide gaben sich die Hand. «Wir fangen noch einmal von vorne an», fügte Kleinfeldt an – und führte anschliessend das Interview mit dem Bremer Spieler.

Friedl erklärte anschliessend: «Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte mit der Frau 90 Minuten vor dem Spiel den Talk hier, weil das ja dringend benötigt worden ist oder extrem wichtig ist, dass man jetzt die Medien auch vor dem Spiel und in der Kabine hat.» Es sei «kurios» und «schon ein bisschen lächerlich», dass sie ihn nach dem Spiel dann nicht mehr erkannt habe, sagte Friedl.

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

23.08.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

