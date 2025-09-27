  1. Privatkunden
Bundesliga im Ticker Dortmund führt in Mainz ++ Leverkusen hat gegen St.Pauli Mühe

Patrick Lämmle

27.9.2025

Die Bayern haben den 5. Spieltag in der Bundesliga am Freitag mit einem 4:0-Sieg gegen Werder Bremen eingeläutet. Am Samstag finden fünf weitere Spiele statt, die du allesamt im Ticker verfolgen kannst.

Redaktion blue Sport

27.09.2025, 15:20

27.09.2025, 16:07

Alle Bundesliga-Spiele im Ticker

Meistgelesen

Opposition empört: Shutdown droht – Trump spielt Golf
Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam
Heftiger Unfall auf A3 – fünf Insassen haben riesiges Glück
Krieg auf X: Derbes Wortgefecht zwischen Ungarn und der Ukraine wegen Drohnen-Vorfall
Erster Schnee in den Alpen ++ mehrere Pässe gesperrt

Fussball-Videos

25.09.2025

25.09.2025

Aarau-Sportchef Elsad Zverotic spricht mit blue Sport über den perfekten Saisonstart und die für ihn nicht ganz einfachen letzten Wochen.

26.09.2025

David von Ballmoos spricht mit blue Sport über seinen Wechsel von YB zu Lugano.

27.09.2025

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Fussball-News

Madrid-Derby im Video-Ticker. Mbappé verwandelt eiskalt – Real schlägt gegen Atlético zurück

Madrid-Derby im Video-TickerMbappé verwandelt eiskalt – Real schlägt gegen Atlético zurück

Der Zauber ist verflogen. West Ham trennt sich von Trainer Potter

Der Zauber ist verflogenWest Ham trennt sich von Trainer Potter

Von Ballmoos hat Saipi verdrängt. «Habe auch schwierige Zeiten hinter mir – bin für ihn da»

Von Ballmoos hat Saipi verdrängt«Habe auch schwierige Zeiten hinter mir – bin für ihn da»

Konkrete Vorschläge. Immer wieder Ärger mit dem VAR – das würde Alex Frei ändern

Konkrete VorschlägeImmer wieder Ärger mit dem VAR – das würde Alex Frei ändern

Siebter Sieg in Folge winkt. Real-Coach Xabi Alonso steht im Stadtderby vor der ersten Bewährungsprobe

Siebter Sieg in Folge winktReal-Coach Xabi Alonso steht im Stadtderby vor der ersten Bewährungsprobe