Das beeindruckt Kevin-Prince Boateng an Granit Xhaka besonders Granit Xhaka polarisiert. Einerseits überzeugt er mit seinen Leistungen, andererseits eckt er auch immer wieder an, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Für Kevin-Prince Boateng ist klar, dass es solche Typen braucht. 19.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin-Prince Boateng ist froh, dass es im Fussball noch so einen Charakterkopf wie Granit Xhaka gibt, denn die seien vom Aussterben bedroht.

Im Gespräch mit blue News erklärt Boateng, dass er Xhaka nicht nur als Fussballer respektiere. Noch mehr beeindruckt ihn, wie der Schweizer mit dem ganzen Druck umgeht.

Er könne sich gut vorstellen, dass auch Xhaka mal die eine oder andere Träne verdrückt habe, wenn alles zu viel wurde. Doch heute wisse er damit umzugehen, lobt Boateng. Mehr anzeigen

blue Sport Experte Boateng war kein Kind von Traurigkeit, ein Charakterkopf durch und durch. Auch Granit Xhaka macht sich mit seinen Aussagen immer wieder angreifbar. Schadet er sich damit nicht selbst? Oder braucht es genau so Typen, die auch mal auf den Tisch hauen und sagen, was ihnen nicht passt und so letztlich zum Erfolg beitragen?

«Diese Typen sterben ja aus», meint Boateng und gerät dann ins Schwärmen. «Dass wir noch so einen vor unseren Augen haben, der in der Bundesliga spielt und beweist, dass es so Typen auch noch gibt und dass sie auch helfen können, ist natürlich für mich ein Zeichen, wo ich sage: ‹Wow, das gefällt mir sehr›.»

Boateng hat grossen Respekt vor Xhaka, doch das habe «eigentlich nichts mit Fussball zu tun», denn gut gespielt habe er schon immer. «Er ist persönlich und in seinem Charakter sehr gewachsen, aber er ist seiner Linie immer treu geblieben.»

Darum hat Boateng «Riesenrespekt» vor Xhaka

Xhaka habe sich nie verbiegen lassen. «Ob die Schweiz ihn geliebt hat oder gehasst hat, ob Arsenal ihn verflucht hat oder sie ihn geliebt haben … Er ist auch durch Phasen gegangen, wo ich mir vorstellen kann, dass er manchmal im Zimmer im Dunkeln sass und dass es nicht so rosig war, dass er vielleicht auch mal geweint hat und dass es sehr, sehr schwierig für ihn war.»

Gegen Aussen würden Fussballer sich meistens als starke Männer präsentieren, als würde alles an ihnen abprallen. «Aber wir haben alle unsere Probleme zu Hause. Und ich denke, die hatte er auch mit dem ganzen Druck. Wir dürfen nicht vergessen, dass er von mehreren Ländern, Vereinen und Menschen verflucht wurde.»

Xhaka habe das immer mit Bravour gemeistert und immer «die Brust rausgestreckt». Davor kann auch einer wie Boateng nur den Hut ziehen. «Ich glaube, er hat einen Punkt gefunden, wo ihn so Attacken nicht mehr zerrütten können. Er weiss damit umzugehen und er geht seine Linie noch geradliniger. Und davor habe ich Riesenrespekt.»