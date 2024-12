Bochums Torwart Patrick Drewes zeigt einen Gegenstand, mit dem er am Kopf getroffen wurde. KEYSTONE

Das Spiel des VfL Bochum beim 1. FC Union Berlin wird von einem Zwischenfall überschattet: Aus dem Union-Block fliegt ein Gegenstand, der den Bochumer Torwart Patrick Drewes am Kopf trifft.

DPA/SB10 Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim 1:1 (1:1) von Schlusslicht VfL Bochum beim 1. FC Union Berlin kam es kurz vor Ende zu einem Eklat und einer längeren Unterbrechung.

Bochum-Torwart Patrick Drewes war von einem Gegenstand aus dem Union-Block getroffen worden. Drewes musste gestützt vom Feld gebracht werden. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Martin Petersen unterbrochen, beide Mannschaften verliessen den Platz.

Als die Partie fortgesetzt wurde, kehrte Drewes nicht wieder aufs Feld zurück. Da Bochum nicht mehr wechseln durfte, ging Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Beide Teams zeigten nach Wiederbeginn keine Angriffsaktionen mehr und passten den Ball bis zum Abpfiff nur noch hin und her. Mehr anzeigen

Da Bochum nicht mehr wechseln konnte, musste Angreifer Philipp Hofmann ins Tor. Stadionsprecher Christian Arbeit hatte zuvor an die Fans appelliert, keine Gegenstände mehr zu werfen. Die Berliner Fans hatten Drewes allerdings auch mit höhnischen Gesängen verspottet. Ob der VfL gegen die Wertung Protest einlegt, blieb zunächst offen. Schiedsrichter der Partie war Martin Petersen.

Bochum wartet weiter auf Dreier

Durch den Zwischenfall geriet in den Hintergrund, dass sich das weiter sieglose Bundesliga-Schlusslicht Bochum trotz langer Unterzahl einen Punkt erkämpfte. Koji Miyoshi für ein grobes Foulspiel schon in der 13. Minute die Rote Karte gesehen. Ibrahima Sissoko brachte den VfL in Führung (23.). Benedict Hollerbach (33.) glich aus.