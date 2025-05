Bochum muss runter. KEYSTONE

Der VfL Bochum und Holstein Kiel steigen aus der Bundesliga ab. Für beide Clubs ist schon nach dem vorletzten Spieltag der Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Die direkten Absteiger aus der Bundesliga stehen schon vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende fest. Bochum und Holstein Kiel können die Abstiegsränge nach Niederlagen am Samstag nicht mehr verlassen.

Das Schlusslicht Bochum verlor zuhause gegen Mainz 1:4, Holstein Kiel unterlag dem SC Freiburg nach Führung 1:2. Freiburg festigte damit seinen Champions-League-Platz vor Borussia Dortmund, Mainz übernahm den letzten Europacup-Platz von RB Leipzig, das bei Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinauskam.

Kiels Wieder-Abstieg nach einer Saison ist besiegelt, weil der Tabellen-16. Heidenheim bei Union Berlin 3:0 gewann. Dank sieben Punkten aus den letzten drei Spielen haben die auf dem Barrageplatz liegenden Heidenheimer noch eine kleine Chance auf den direkten Ligaerhalt. St. Pauli, das am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antritt, liegt noch zwei Punkte vor den Schwaben.

Manzambi trifft erneut

Freiburgs Ausgleich zum 1:1 besorgte der Schweizer Johan Manzambi. Der 19-jährige U21-Internationale, der sich in den letzten Wochen mit starken Trainingsleistungen für die Stammelf empfahl und zum zweiten Mal als Torschütze in der Bundesliga in Erscheinung trat, profitierte kurz vor der Halbzeitpause von einem Fehlgriff von Kiel-Keeper Thomas Dähne.

Kiels Torhüter Thomas Dähne greift leicht bedrängt von Johan Manzambi daneben, der Schweizer U19-Internationale staubt zum 1:1 ab sda

Damit Dortmund am letzten Spieltag noch auf die Champions League hoffen kann, benötigt die Mannschaft von Gregor Kobel am Sonntag beim Gastspiel in Leverkusen mindestens einen Punkt.