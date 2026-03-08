  1. Privatkunden
Bundesliga Bremen schafft mit Sieg bei Union Berlin eine Saisonpremiere

SDA

8.3.2026 - 19:40

Trainer Daniel Thioune erreichte mit Werder Bremen einen wertvollen Auswärtssieg.
Trainer Daniel Thioune erreichte mit Werder Bremen einen wertvollen Auswärtssieg.
Bild: Keystone

Werder Bremen verschafft sich im Bundesliga-Abstiegskampf etwas Luft. Die Norddeutschen gewinnen in der 25. Runde in Überzahl bei Union Berlin mit 4:1.

Keystone-SDA

08.03.2026, 19:40

08.03.2026, 20:17

Eine Woche nach dem 2:0 gegen Heidenheim gab es für die Bremer zum ersten Mal in dieser Saison einen zweiten Sieg in Folge. Bei Union Berlin spielte der Platzverweis gegen Andreas Schäfer nach 19 Minuten eine entscheidende Rolle. Mit einem Spieler mehr konnte Werder Bremen aus dem 0:1 ein 4:1 machen. Isaac Schmidt kam für die Gäste erst in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Bremen machte innerhalb von zwei Spieltagen einen Sprung vom vorletzten auf den 13. Platz. Auch St. Pauli setzte seinen Vormarsch fort und kam am Sonntag daheim gegen Eintracht Frankfurt zu einem torlosen Remis. Für die Frankfurter spielte Aurèle Amenda durch.

