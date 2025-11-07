  1. Privatkunden
Bundesliga Joker Isaac Schmidt feiert mit Bremen einen Last-Minute-Sieg gegen Wolfsburg

SDA

7.11.2025 - 22:52

Isaac Schmidt kommt und siegt.
Isaac Schmidt kommt und siegt.
Imago

Werder Bremen mit dem in der 80. Minute eingewechselten Schweizer Isaac Schmidt feiert im Freitagsspiel der Bundesliga gegen Wolfsburg mit 2:1 in extremis den dritten Heimsieg in Serie.

Keystone-SDA

07.11.2025, 22:52

07.11.2025, 23:09

Jens Stage (83.) mit seinem vierten Saisontor und Samuel Mbangula (94.) drehten die Partie für die offensiv lange harmlosen Gastgeber. Matthias Svanberg hatte Wolfsburg in der 28. Minute in Führung gebracht. Paul Simonis muss beim VfL nach der wettbewerbsübergreifend siebenten Niederlage in den letzten acht Partien mehr denn je um seinen Job als Cheftrainer bangen.

Werder-Torwart Mio Backhaus jubelt nach dem Schlusspfiff über den Sieg.
Werder-Torwart Mio Backhaus jubelt nach dem Schlusspfiff über den Sieg.
Keystone

Telegramm und Tabelle

Werder Bremen – Wolfsburg 2:1 (0:1). – Tore: 28. Svanberg 0:1. 83. Stage 1:1. 94. Mbangula 2:1. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 80.).

