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Kuriose Aktion gegen Nati-Spieler Bremen-Profi jubelt nach Verletzung von Miro Muheim

Tobias Benz

22.4.2026

Muheim verletzt sich nach einem Foul von Bittencourt

Muheim verletzt sich nach einem Foul von Bittencourt

22.04.2026

HSV- und Nati-Verteidiger Miro Muheim hat sich im Nord-Derby gegen Werder Bremen verletzt. Dem Schweizer droht das vorzeitige WM-Aus. Derweil sorgt eine Jubel-Aktion von Gegenspieler Bittencourt für Wirbel.

Tobias Benz

22.04.2026, 13:17

22.04.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nati-Verteidiger Miro Muheim verletzt sich in der Bundesliga am Samstag am Sprunggelenk und fehlt dem HSV für die restliche Saison.
  • Aufgrund der Schwere der Verletzung bangt auch Murat Yakin um eine WM-Teilnahme des 28-Jährigen.
  • Verletzt hat sich der Schweizer bei einem Zweikampf mit Bremen-Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt.
  • Der Deutsche sorgt nach dem Foulspiel mit einer Jubel-Aktion für Wirbel im Netz. Aber ist er tatsächlich für die Verletzung des Schweizers verantwortlich?
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Schock für Schweizer Nati-Fans beim Nord-Derby in der Bundesliga: Nach einem Zweikampf mit Bremens Leonardo Bittencourt windet sich Miro Muheim schmerzerfüllt am Boden. Wie die Zeitlupe bestätigt, steigt Bittencourt dem Schweizer HSV-Verteidiger mit voller Wucht auf den Fuss. 

Für Bittencourt gibt's Gelb, für Muheim sind Partie und Saison gelaufen. Diagnose: Verletzung der vorderen Syndesmose im Sprunggelenk. Es droht gar das Verpassen der Weltmeisterschaft mit der Schweizer Nati im Sommer. Definitiv kein Grund zum Jubeln – einer tut's trotzdem. 

Leonardo Bittencourt. Und mit der Aktion sorgt der Deutsche für ordentlich Wirbel. Obwohl er Muheim klar am Fuss erwischt, beugt sich Bittencourt nach dem Foul über den am Boden liegenden Schweizer, schreit und scheint diesem seine Schmerzen so gar nicht abzukaufen.

Als ihm Muheim mit schmerzverzerrtem Gesicht zu verstehen gibt, wie ernst die Lage ist, lässt der 32-Jährige von ihm ab, wendet sich stattdessen dem Publikum zu und bejubelt ein Tackling, für das er die gelbe Karte sieht (siehe Video oben).

Leonardo Bittencourt schreit den verletzt am Boden liegenden Miro Muheim an.
Leonardo Bittencourt schreit den verletzt am Boden liegenden Miro Muheim an.
IMAGO/RHR-Foto

Die Szene sorgt im HSV-Lager augenblicklich für Ärger. Teamkollege Capaldo schaltet sich blitzschnell ein und stösst Bittencourt von Muheim weg. Dieser heizt das Publikum jedoch ungehindert weiter an.

Bösewicht-Aktion oder schlicht Pech?

Nach der Partie gehen die Diskussionen im Netz weiter. Die Hamburger veröffentlichen eine Mitteilung, in der Übeltäter Bittencourt sogar namentlich erwähnt wird – ein äusserst unübliches Vorgehen bei blossen Verletzungsupdates.

Unter dem Post auf X tummeln sich Kritiker und Unterstützer des Bremen-Mittelfeldspielers gleichermassen. Während die Aktion des Deutschen von den einen als rücksichtslos und unangebracht verurteilt wird, finden andere, das gehöre zu einem Spiel zwischen Bremen und Hamburg schlicht dazu.

«Bittencourt liefert im Nordderby das Komplettpaket: Weil es fussballerisch nicht reicht, beendet er mit einem rücksichtslosen Foul die Saison von Miro Muheim», kommentiert ein User. 

Zahlreiche Bremen-Anhänger machen deutlich, dass Muheim am linken Fuss getroffen wird, sich die Verletzung aber im rechten Sprunggelenk zuzieht. Für sie ist klar: Der Aussenverteidiger hat sich unglücklich bei der Landung verletzt. Und weil Bittencourt auf dem Platz noch nichts von der Verletzung weiss, geht auch die Jubel-Aktion in Ordnung.

Klar ist: Muheim, der im Nationalteam bisher acht Einsätze absolviert hat, zittert nun um die Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Eine Verletzung an der Syndesmose kann mehrere Monate Auszeit nach sich ziehen. Die Schweizer reisen Anfang Juni ins Basecamp nach San Diego; das erste Spiel findet am 13. Juni gegen Katar statt.

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