BVB-Coach unter Druck? Kovac lässt im Geheimen trainieren und reagiert zunehmend dünnhäutig

SDA

8.1.2026 - 05:00

Niko Kovac geht im Februar in sein zweites Jahr als Trainer von Borussia Dortmund.
Keystone
Keystone

Niko Kovac kann sich kurz vor seinem zweiten Vertragsjahr als BVB-Coach nicht mehr nur darauf berufen, den Klub stabilisiert zu haben. Fans und Umfeld wollen mehr. Das nervt den 54-Jährigen spürbar.

Keystone-SDA

08.01.2026, 05:00

08.01.2026, 07:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trainer Niko Kovac erhöht im Trainingslager in Marbella den Druck, um Borussia Dortmunds Konzentration und Effizienz zu verbessern, nachdem in mehreren Spielen späte Gegentore Punkte kosteten.
  • Trotz sportlicher Stabilisierung und Platz 2 zur Winterpause wächst die Kritik am unspektakulären Spielstil, worauf Kovac zunehmend empfindlich reagiert.
  • Neben spielerischen Baustellen sorgen Disziplinprobleme, Vertragsfragen und Wechselgerüchte für Unruhe – einzig Torhüter Gregor Kobel liefert konstant starke Leistungen.
Mehr anzeigen

Die Ansagen sind kurz und knackig. «Männer, mit mehr Zug!», «Das muss schneller gehen!», «Konzentration Männer!» In den ersten Trainingseinheiten des Jahres in Marbella in Spanien machte Niko Kovac klar, worauf es bei Borussia Dortmund ankommt. Der Trainer des BVB zieht die Zügel an.

Platz 2 zum Jahreswechsel und sieben Punkte mehr als zum Vorjahreszeitpunkt – alles schön und gut. Obwohl Kovac Borussia Dortmund in seinen ersten elf Monaten als Trainer stabilisiert und zurück in den Kreis der zwei, drei nationalen Spitzenteams hinter Bayern München geführt hat, kam zuletzt Unmut im fordernden und schwierigen Umfeld der Westfalen auf. «Wir haben einige Spiele gehabt, in denen wir in den letzten Sekunden Tore kassiert und dann Punkte liegen gelassen haben», bedauerte der deutsche Nationalspieler Waldemar Anton im Trainingslager.

Der Unmut wächst

Allein in der Bundesliga waren es drei Spiele (1:1 beim HSV, 3:3 gegen Stuttgart, 1:1 in Freiburg), in denen die Dortmunder in der Schlussphase insgesamt sechs Punkte verspielten. Der Rückstand auf die Bayern könnte vor dem Bundesliga-Neustart am Wochenende somit bei nur drei statt satten neun Zählern liegen. In der Champions League kamen zwei weitere verspielte Siege gegen Juventus Turin (4:4) und Bodö/Glimt (2:2) hinzu.

Verweise darauf nerven Kovac neuerdings. Lange Zeit zehrte der Nachfolger von Nuri Sahin davon, den BVB wieder in die Spur bekommen zu haben. Dass der 54-Jährige in der Vorsaison mit einem Schlussspurt die Champions-League-Millionen sicherte und den Klub vor einem ernsten Problem bewahrte, wurde mit einer überraschend vorzeitigen Vertragsverlängerung belohnt.

«Seit April haben wir in den vergangenen neun Monaten nur in Barcelona, gegen Real Madrid bei der Klub-WM, in München, bei Manchester City und gegen Leverkusen verloren», merkte Sportchef Lars Ricken zuletzt im «Kicker» an. «Niko hat sich Vertrauen verdient. Wir wollen mit ihm etwas aufbauen und mit ihm zusammen die Mannschaft weiter verbessern.»

Und darin liegt die Krux. Der Fussball der Westfalen ist selten spektakulär, Ricken selber sprach von einem «pragmatischen» Fussball. Dies wiederum stösst bei den Fans auf Kritik, worauf Kovac zunehmend dünnhäutig reagiert. Etwas erholt über die Feiertage gestand er nun ein, dass «es den einen oder anderen Punkt gibt, wo es noch Luft gibt». Daran wird nun in Marbella gearbeitet. Schon die zweite und dritte Einheit an der Costa del Sol waren geheim.

Nicht mehr nur pragmatisch

Gebetsmühlenartig verweist Kovac zwar darauf, wo Borussia Dortmund vor ihm stand und wo die Mannschaft jetzt steht. Doch er benennt auch die Baustellen. «Mit dem Status quo sind wir nicht unzufrieden. Aber als Trainer will man sich immer verbessern», sagte Kovac in Marbella. «Wir müssen unsere Chancen besser ausspielen. Es geht um Ballmitnahme und solche Dinge.» Anton nannte «taktische Dinge, Standards vielleicht» und generell «einige Themen, die wir aufarbeiten müssen».

Schon am Freitag sind die Dortmunder in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt wieder gefordert. Im Februar geht Kovac in sein zweites Jahr als BVB-Coach – und er merkt, dass die Fans mehr wollen: Spektakel, begeisternden Offensivfussball und auf Sicht wieder Titel.

Nervige Probleme und ein sicherer Kobel

Zum wieder gestiegenen Anspruch kommen kleinere Probleme, die Kovac nerven. Disziplinlosigkeiten seiner Stars, anhaltende Wechselgerüchte um Nico Schlotterbeck oder Debatten über Vertragsverlängerungen von Captain Emre Can, Julian Brandt und Karim Adeyemi belasten das Klima. Unterschwellig gab Kovac zuletzt den Druck an Sportdirektor Sebastian Kehl weiter.

«Kicker»-Rangliste. Gregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

«Kicker»-RanglisteGregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

«Das ist seine Aufgabe», sagte der Coach zu den Gesprächen mit Adeyemi und Schlotterbeck, deren Verträge bis 2027 gültig sind. Beide Spieler sollen gehalten werden. «Ich bin davon überzeugt, dass er alles gibt.» Eine unangenehme Aufgabe nahm Kehl dem Trainer in Marbella bereits ab. Zusammen mit Sportchef Lars Ricken büsste er Adeyemi wegen seines Ausrasters nach der vorzeitigen Auswechslung beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Weihnachten mit einer fünfstelligen Summe.

Vorerst sorgenfrei sind die Dortmunder auf der Torhüter-Position. Der Vertrag mit Gregor Kobel läuft noch bis übernächsten Sommer. Die Leistungen des Schweizer Nationalspielers im ersten Halbjahr honorierte der «Kicker» wie von 2022 bis 2024 mit der Auszeichnung als bester Torhüter der Bundesliga. Von einer «blitzsauberen Hinrunde» schrieb das Fachmagazin.

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

07.01.2026

07.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

02.09.2025

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

