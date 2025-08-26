Niko Kovac bindet sich über die Saison hinaus an Borussia Dortmund Keystone

Borussia Dortmund spricht Trainer Niko Kovac weiterhin das Vertrauen aus. Der Klub aus dem Ruhrpott und der 53-jährige Trainer verlängern den 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Keystone-SDA SDA

Kovac und sein Trainerteam hatten den BVB im vergangenen Winter auf Tabellenplatz elf übernommen und den Klub durch einen furiosen Endspurt noch in die Champions League geführt.

Der Start in die neue Saison verlief jedoch schleppend. Auf einen erknorzten 1:0-Erfolg im Cup gegen Drittligist Essen folgte ein 3:3 auf St. Pauli, bei dem die Dortmunder einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gaben und der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel in den Schlussminuten zweimal hinter sich greifen musste.

Mehr Videos aus dem Ressort