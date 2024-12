Verlässt Gregor Kobel den BVB im Sommer? Keystone

Einem Medienbericht zufolge könnte Gregor Kobel Borussia Dortmund vor der nächsten Saison verlassen. Der FC Chelsea soll Jagd auf den Nati-Goalie machen.

jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gregor Kobel spielt seit 2021 bei Borussia Dortmund und ist die unumstrittene Nummer 1.

Trotz Vertrag bis 2028 könnte im Sommer ein Wechsel zur Option werden.

Laut der «Bild»-Zeitung will Chelsea den Nati-Goalie nach England holen. Mehr anzeigen

Vor einem Jahr hat Gregor Kobel seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig bis 2028 verlängert. Ein Abschied im nächsten Sommer ist offenbar trotzdem alles andere als unwahrscheinlich. Wie die «Bild» berichtet, würde der FC Chelsea den Schweizer Keeper gerne auf die Insel locken.

Die Zeitung glaubt, dass die Chancen auf einen Transfer durchaus gegeben sind. Demnach sei Kobel «kaum zu halten», sollte der BVB in dieser Saison die Champions-League-Plätze verpassen.

«Ich will hier Titel gewinnen», kündigte Kobel 2023 bei seiner Vertragsverlängerung an. Von Titeln sind die Dortmunder aktuell aber weit entfernt. Nach zuletzt drei Remis in Folge steht der BVB zurzeit nur auf Platz 8 und hat schon elf Punkte Rückstand auf Leader Bayern München. Im Pokal sind Kobel und Co. bereits ausgeschieden. Immerhin in der Champions League ist der letztjährige Finalist auf Kurs Richtung K.o.-Phase.

Sahin macht seinen Spielern Dampf

Gibt es in dieser Saison die nächste Enttäuschung für den ehrgeizigen Nati-Goalie, könnte ein Wechsel nach London durchaus zur Option werden. Zumal Chelsea Kobel schon seit längerer Zeit im Visier hat. Die Blues haben in jüngster Vergangenheit auch mehrmals gezeigt, dass sie bereit sind, hohe Ablösesummen zu zahlen.

Kobels Fokus liegt nun erst einmal auf einem positiven Jahresabschluss. Am Sonntag trifft der BVB auswärts auf Wolfsburg. «Wir müssen dieses Spiel gewinnen», macht Trainer Nuri Sahin seinen Spielern Druck. «Uns allen muss bewusst sein, bei welchem grossen Klub wir spielen. Wem das nicht bewusst ist, der ist hier fehl am Platz.»

Mehr aus dem Ressort

BVB-Goalie Kobel über seine neue Rolle in der Nati, Sommer und Final-Pleite gegen Real Madrid Gregor Kobel: Hier spricht die neue Nummer 1 der Schweiz. Moderator Stefan Eggli diskutiert mit dem neuen Nati- Stammgoalie, mit einem seiner Vorgänger Jörg Stiel sowie mit blue Sport Chefredaktor Andreas Böni über Kobels Aufstieg zur Nummer 1. 07.10.2024