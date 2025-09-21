  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Come on Jungs» Bayern-Trainer Kompany von Fragen zu B-Elf genervt

dpa

21.9.2025 - 08:48

Vincent Kompany und seinem Team ist der Saisonstart geglückt. Trotzdem muss der Bayern-Trainer irritierende Fragen beantworten.
Vincent Kompany und seinem Team ist der Saisonstart geglückt. Trotzdem muss der Bayern-Trainer irritierende Fragen beantworten.
Keystone

Olise, Kimmich und Gnabry raus? Für Chefcoach Vincent Kompany war das keine grosse Sache. Doch der Sieg bei Hoffenheim offenbart Qualitätsmängel in Bayerns zweiter Reihe.

DPA

21.09.2025, 08:48

Vincent Kompany zeigte sich maximal irritiert. «Ich bin überrascht, dass die Frage so oft gekommen ist. Ich darf nicht zu viel reagieren, aber come on Jungs, wir sind in 2025 – es ist wichtig, dass wir den ganzen Kader nutzen und nicht immer warten, bis der Moment da ist, bei dem etwas schiefläuft», sagte der Trainer des FC Bayern München nach dem 4:1 bei der TSG Hoffenheim.

Kompany war zuvor – zum wiederholten Male an diesem Samstag – auf seine Rotation nach dem 3:1-Sieg über den FC Chelsea angesprochen worden. Der Cheftrainer aus Belgien hatte bei seinen fünf Startelf-Wechseln unter anderem Führungsspieler Joshua Kimmich sowie die beiden Offensivspieler Serge Gnabry und Michael Olise aus der Startelf genommen. 

Bundesliga. Kane schiesst Hoffenheim mit Hattrick ab ++ HSV zittert sich zum ersten Saisonsieg

BundesligaKane schiesst Hoffenheim mit Hattrick ab ++ HSV zittert sich zum ersten Saisonsieg

«Es ist sehr, sehr logisch und nötig», sagte Kompany zur Rotation. Dreifach-Torschütze Harry Kane pflichtete dem Trainer bei und sagte bei Sky: «Es gab ein paar Veränderungen im Vergleich zum Mittwoch, das brauchen wir.»

Eberl zu erster Halbzeit: «In Summe schlecht»

Dass sich das grosse Durchwechseln nicht rächte, hatte Kompany vor allem Kane zu verdanken. Der Engländer erzielte seine Saisontore sechs, sieben und acht und ebnete so den Weg zum Bundesliga-Rekordstart, den der FC Bayern mit dem erst am Ende klaren Sieg vollbrachte. «In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt», konstatierte Kompany. Die erste Halbzeit nannte Sportvorstand Max Eberl hingegen «in Summe schlecht».

Was auch – obwohl Eberl dem explizit widersprach – an den Neuen lag. Aussenverteidiger Sascha Boey leistete sich mal wieder einen Bock, der fast zu einem frühen Gegentor führte. Youngster Lennart Karl hatte es bis zu seinem Assist vor der Pause schwierig.

«Ich wäre dumm, wenn ...». Jetzt spricht Eberl über Hoeness-Wirbel und Rücktritts-Gerüchte

«Ich wäre dumm, wenn ...»Jetzt spricht Eberl über Hoeness-Wirbel und Rücktritts-Gerüchte

Und Neuzugang Nicolas Jackson hat seine Bayern-Tauglichkeit in den ersten Wochen noch nicht nachgewiesen. «Die Zeit ist noch relativ kurz. Das merkt man, dass die Bindung noch nicht so da ist. Das muss man ehrlicherweise sagen», sagte Eberl über den 24 Jahre alten Jackson. «Das, was wir immer erwarten wollen, das ist die Bereitschaft und das hat er auch an den Tag gelegt.» Nach gut einer Stunde kamen dann Olise, Kimmich und Gnabry ins Spiel.

Videos aus dem Ressort

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Meistgelesen

«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»
Ukraine findet angeblich Wehrmacht-Zünder in russischem Waffen-Depot
«Ich merke einfach, wie alles den Bach runtergeht»

Videos aus dem Ressort

Real Madrid - Espanyol 2:0

Real Madrid - Espanyol 2:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

20.09.2025

Jubel in Genf: Schweizer Team holt sich in Race 2 den zweiten Platz

Jubel in Genf: Schweizer Team holt sich in Race 2 den zweiten Platz

20.09.2025

Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

20.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2:0

Real Madrid - Espanyol 2:0

Jubel in Genf: Schweizer Team holt sich in Race 2 den zweiten Platz

Jubel in Genf: Schweizer Team holt sich in Race 2 den zweiten Platz

Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ausschreitungen in Aarau. YB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Ausschreitungen in AarauYB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Aarau schafft Überraschung. YB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Aarau schafft ÜberraschungYB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Spektakel im Schweizer Cup. Aarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Spektakel im Schweizer CupAarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Premier League. Sanchez und Casemiro fliegen vom Platz – Man United schlägt Chelsea

Premier LeagueSanchez und Casemiro fliegen vom Platz – Man United schlägt Chelsea

Highlights im Video. Mbappé trifft erneut – Real Madrid bleibt auch im fünften Ligaspiel makellos

Highlights im VideoMbappé trifft erneut – Real Madrid bleibt auch im fünften Ligaspiel makellos

5. Sieg im 5. Spiel. Liverpool gewinnt das Merseyside-Derby gegen Everton

5. Sieg im 5. SpielLiverpool gewinnt das Merseyside-Derby gegen Everton