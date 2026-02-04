Will Werder Bremen zurück in die Spur bringen: Daniel Thioune Keystone

Daniel Thioune folgt bei Werder Bremen auf den vor drei Tagen freigestellten Horst Steffen. Dies geben die Norddeutschen am Mittwoch bekannt.

Keystone-SDA SDA

Zuletzt war der 51-jährige Thioune Trainer in Düsseldorf. Nach einem schlechten Saisonstart musste er das Team um den Schweizer Internationalen Cedric Itten im Oktober verlassen.

Über die Vertragslaufzeit machte der abstiegsbedrohte Bundesligist keine Angaben. Vor der Verpflichtung Thiounes galten Bo Svensson und der ehemalige FCZ-Trainer Bo Henriksen als Favoriten für den Posten.