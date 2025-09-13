  1. Privatkunden
BVB-Fans protestieren Dieses Dortmund-Leibchen sorgt für Unmut: «Das grausamste Trikot der Liga»

dpa

13.9.2025 - 16:34

Die neuen Auswärts-Trikots von Dortmund geben zu reden.
Die neuen Auswärts-Trikots von Dortmund geben zu reden.
IMAGO/Jan Huebner

Die Dortmunder laufen in Heidenheim erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots auf. Bei vielen Anhängern der Schwarz-Gelben kommt das Outfit überhaupt nicht gut an.

DPA

13.09.2025, 16:34

13.09.2025, 16:40

Die neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund sorgen bei vielen Fans des BVB weiter für Unmut. «Das grausamste Trikot der Liga» stand auf einem Banner, das die mitgereisten Anhänger beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim zeigten. «Borussia bleibt schwarz-gelb» und «Grau bleibt im Leben alle Theorie» war auf anderen Plakaten zu lesen. Zudem sangen die Fans schon vor dem Anpfiff lautstark «Wir wollen schwarz-gelbe Trikots».

Die Dortmund-Fans stellen sich klar gegen das neue Trikot.
Die Dortmund-Fans stellen sich klar gegen das neue Trikot.
Imago

Das neue Auswärtstrikot, das der achtmalige deutsche Fussball-Meister unter der Woche präsentiert hatte, feierte in Heidenheim seine Pflichtspiel-Premiere. Es ist überwiegend in einem hellgrauen Ton gehalten, zudem mit schwarzen und neongelben Elementen versehen. Viele BVB-Fans wollen sich offenbar erst gar nicht daran gewöhnen. In Foren und sozialen Medien hatte es in den vergangenen Tagen schon zahlreiche negative Kommentare dazu gegeben.

Auswärts trug der Bundesligist in den vergangenen Jahren fast immer überwiegend schwarz gehaltene Trikots.

