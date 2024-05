Der Zürcher Noah Loosli rettet Bochum mit einem Block auf der Linie in der 119. Minute den Verbleib in der Bundesliga. Bild: KEYSTONE

Am Montagabend rettet Noah Loosli Bochum in der letzten Minute vor dem Abstieg, in der Nacht auf Dienstag feiert er durch, am Mittwoch kommt er zurück in die Schweiz und am Donnerstag trifft er blue Sport.

«Es war eine Wahnsinnsaktion. Es wurde mir erst danach bewusst, wie wichtig sie war», sagt der ehemalige GC- und Lausanne-Verteidiger Loosli.

Mit seinem 15 Millionen-Euro-Block in der 118. Minute rettete er den Klub vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Mehr anzeigen

Bochum schafft am Montagabend ein Fussballwunder. Der Bundesligist kehrt ein 0:3 aus dem Hinspiel in der Relegation gegen Düsseldorf und schafft den Ligaerhalt. Dank Noah Loosli (27). Der ehemalige GC- und Lausanne-Verteidiger blockt einen Schuss in der 118. Minute auf der Torlinie und rettet damit Bochum last-minute vor dem sicheren Abstieg in die Zweitklassigkeit.

«Ich war so etwa um halb Fünf im Bett»

Es dürfte die wertvollste Aktion in Looslis Fussballerleben sein und auch bleiben. Ein Abstieg hätte den Klub etwa 15 Millionen Euro gekostet. Doch statt Frustsaufen gibts in Bochum dank Loosli eine fette Party.

Drei Tage nach seiner vielumjubelten Rettungstat trifft blue Sport den gebürtigen Aargauer in Zürich. Die passenden Worte zum Relegations-Kracher, die ihm direkt nach Spielschluss noch fehlten, hat er nun gefunden. «Dieser Abend, dieses Spiel, das war der Wahnsinn, ein Riesenspektakel», sagt Loosli.

Die Feier im Stadion in Düsseldorf, die Busfahrt zurück nach Bochum und der Empfang dort anscheinend auch. «Im Bus war es laut, es wurde viel gesungen und getrunken», erzählt Loosli, «als wir dann um halb zwei in unserem Stadion ankamen, empfingen uns viele Fans mit Feuerwerk und allem, was so dazugehört.» Die grosse Party ist dann in der Stadt gestiegen. «Ich war so etwa um halb Fünf im Bett», sagt Loosli.

Ein 15-Millionen-Euro-Block

Zu seiner Rettungstat sagt er: «Es war eine Wahnsinns-Aktion. Es wurde mir erst danach bewusst, wie wichtig sie war. Ich bin einfach nur froh, dass ich dazu beitragen konnte, die Klasse zu halten.»

Für ihn persönlich ist es ein sensationeller Abschluss einer schwierigen Saison. In den elf Pflichtspielen vor dem Barrage-Duell in Düsseldorf hat er keine Sekunde gespielt, auch davor ist er nur sporadisch zum Zug gekommen. «Ich bin froh, dass ich einen so tollen Saisonabschluss feiern durfte. Ich habe gezeigt, dass die Mannschaft auf mich zählen kann, wenn es mich braucht. Es war eine Bestätigung für mich, nach dieser mental sehr schwierigen Saison mit wenig Einsatzzeit», sagt Loosli.

Mehr Einsatzzeit in der kommenden Saison?

Rechnet er nun nach seinem 15-Mio.-Block damit, dass er nächste Saison öfters zum Einsatz kommt? «Ich denke, dass ich nicht nur bei dieser Rettungstat, sondern auch mit meinen anderen Auftritten und mit meinen Trainingsleistungen gezeigt habe, dass ich bereit bin auf diesem Niveau zu spielen. Ich erhoffe mir natürlich mehr Einsatzzeit in der neuen Saison.»

Nun sind für den Bochum-Helden aber erst einmal Ferien angesagt. Am 1. Juli ist Trainingsstart beim Bundesligisten.