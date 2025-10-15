  1. Privatkunden
Bundesliga-Marktwerte Manzambi als grosser Gewinner – Kobel bleibt wertvollster Schweizer

Patrick Lämmle

15.10.2025

Johan Manzambi legt in Sachen Marktwert ordentlich zu.
Johan Manzambi legt in Sachen Marktwert ordentlich zu.
Keystone

«Transfermarkt» hat die Marktwerte der Bundesliga-Spieler aktualisiert. Bei fünf Schweizern wird er nach oben korrigiert, bei vier anderen zeigt die Kurve nach unten.

Patrick Lämmle

15.10.2025, 15:33

15.10.2025, 15:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Fussball-Portal «Transfermarkt» hat die Marktwerte der Bundesliga-Spieler angepasst.
  • Von den Schweizern macht Johan Manzambi mit einem Plus von 7 Millionen Euro den grössten Sprung.
  • Den höchsten Marktwert aller Schweizer hat Gregor Kobel. Die Nummer 1 der Bundesglia ist Bayerns Jamal Musiala.
Mehr anzeigen

Der verletzte Jamal Musiala ist mit einem Marktwert von 140 Millionen Euro weiter alleinige Spitze der Bundesliga. Dicht auf den Fersen ist ihm Teamkollege Michael Olise, dessen Marktwert beim jüngsten Update von 100 auf 130 Millionen hochgeschraubt wurde. Der französische Nationalspieler wechselte 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace nach München und kommt in 65 Spielen auf 54 Torbeteiligungen.

Manzambi macht den grössten Sprung

Und wie sieht es bei den Schweizer Bundesliga-Spielern aus? Da sticht allen voran Johan Manzambi heraus, dessen Marktwert von 8 auf 15 Millionen klettert. Der 20-Jährige hat sich bei Freiburg hervorragend entwickelt und steht inzwischen bereits bei sechs Länderspiel-Einsätzen. Im WM-Quali-Spiel gegen Schweden wurde er zuletzt kurz vor Schluss eingewechselt und traf prompt zum 2:0-Endstand. Die Nati-Torpremiere feierte Manzambi im Juni beim Testspiel gegen die USA.

Marktwerte der Schweizer Bundesliga-Profis in Mio. Euro

  • Gregor Kobel (Dortmund): 40
  • Johan Manzambi (Freiburg): 15 (+7)
  • Luca Jaquez (Stuttgart): 10 (+4)
  • Nico Elvedi (Gladbach): 8
  • Aurèle Amenda (Frankfurt): 7,5
  • Cédric Zesiger (Augsburg): 7 (+1,5)
  • Fabian Rieder (Augsburg): 6 (-1)
  • Leonidas Stergiou (Stuttgart): 5
  • Miro Muheim (HSV): 4 (+1)
  • Joël Schmied (Köln): 3,5 (+1,5)
  • Isaac Schmidt (Werder Bremen): 2,2
  • Jonas Omlin (Gladbach): 2 (-500'000 Tsd.)
  • Silvan Widmer (Mainz 05): 1,2 (-300'000 Tsd.)
  • Silvan Hefti (HSV): 1 (-500'000 Tsd.)
  • Bruno Ogbus (Freiburg): 1
Mehr anzeigen

Ebenfalls einen grossen Sprung macht Luca Jaquez. Mit starken Leistungen bei Stuttgart hat er sich für die Nati empfohlen und gab gegen Schweden sein Debüt. Der Marktwert des 22-Jährigen liegt neu bei 10 Millionen und damit 4 höher als zuvor.

Gregor Kobels Marktwert liegt unverändert bei 40 Millionen – damit ist und bleibt der BVB-Goalie der wertvollste Schweizer in Deutschland. Der 27-Jährige schafft es gar in die Top-11 der Liga, da kein Torhüter höher bewertet wird als er.

Die Verlierer sind Jonas Omlin (Mönchengladbach), Silvan Hefti (HSV) sowie die beiden Nati-Spieler Silvan Widmer (Mainz 05) und Fabian Rieder (Augsburg).

Johan Manzambi im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie.

25.09.2025

Fussball-News

Pleite gegen Färöer Inseln. Tschechien trennt sich von Nationaltrainer Hasek

Pleite gegen Färöer InselnTschechien trennt sich von Nationaltrainer Hasek

Retourkutsche. Die England-Fans verhöhnen Coach Tuchel: «Sind wir laut genug für dich?»

RetourkutscheDie England-Fans verhöhnen Coach Tuchel: «Sind wir laut genug für dich?»

Auslosung, freie Plätze, Entscheidungen. Das musst du vor dem Endspurt in der WM-Quali wissen

Auslosung, freie Plätze, EntscheidungenDas musst du vor dem Endspurt in der WM-Quali wissen

«Unglaublich geil». Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

«Unglaublich geil»Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

Bisher perfekte Qualifikation. Tuchel jubelt mit England über WM-Ticket: «Grossartig, grossartig»

Bisher perfekte QualifikationTuchel jubelt mit England über WM-Ticket: «Grossartig, grossartig»

Fussball-Videos

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

England qualifiziert sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän für die WM 2026. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich nach der Partie gegen Lettland stolz.

15.10.2025

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel in Ägypten Hilfsmassnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fussballs angekündigt.

14.10.2025

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Am Montag besiegte Kap Verde im abschliessenden Quali-Spiel Eswatini aus dem südlichen Afrika mit 3:0 und darf damit bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein.

14.10.2025

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

13.10.2025

Mehr Videos