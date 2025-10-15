Johan Manzambi legt in Sachen Marktwert ordentlich zu. Keystone

«Transfermarkt» hat die Marktwerte der Bundesliga-Spieler aktualisiert. Bei fünf Schweizern wird er nach oben korrigiert, bei vier anderen zeigt die Kurve nach unten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Fussball-Portal «Transfermarkt» hat die Marktwerte der Bundesliga-Spieler angepasst.

Von den Schweizern macht Johan Manzambi mit einem Plus von 7 Millionen Euro den grössten Sprung.

Den höchsten Marktwert aller Schweizer hat Gregor Kobel. Die Nummer 1 der Bundesglia ist Bayerns Jamal Musiala. Mehr anzeigen

Der verletzte Jamal Musiala ist mit einem Marktwert von 140 Millionen Euro weiter alleinige Spitze der Bundesliga. Dicht auf den Fersen ist ihm Teamkollege Michael Olise, dessen Marktwert beim jüngsten Update von 100 auf 130 Millionen hochgeschraubt wurde. Der französische Nationalspieler wechselte 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace nach München und kommt in 65 Spielen auf 54 Torbeteiligungen.

Manzambi macht den grössten Sprung

Und wie sieht es bei den Schweizer Bundesliga-Spielern aus? Da sticht allen voran Johan Manzambi heraus, dessen Marktwert von 8 auf 15 Millionen klettert. Der 20-Jährige hat sich bei Freiburg hervorragend entwickelt und steht inzwischen bereits bei sechs Länderspiel-Einsätzen. Im WM-Quali-Spiel gegen Schweden wurde er zuletzt kurz vor Schluss eingewechselt und traf prompt zum 2:0-Endstand. Die Nati-Torpremiere feierte Manzambi im Juni beim Testspiel gegen die USA.

Marktwerte der Schweizer Bundesliga-Profis in Mio. Euro Gregor Kobel (Dortmund): 40

Johan Manzambi (Freiburg): 15 (+7)

Luca Jaquez (Stuttgart): 10 (+4)

Nico Elvedi (Gladbach): 8

Aurèle Amenda (Frankfurt): 7,5

Cédric Zesiger (Augsburg): 7 (+1,5)

Fabian Rieder (Augsburg): 6 (-1)

Leonidas Stergiou (Stuttgart): 5

Miro Muheim (HSV): 4 (+1)

Joël Schmied (Köln): 3,5 (+1,5)

Isaac Schmidt (Werder Bremen): 2,2

Jonas Omlin (Gladbach): 2 (-500'000 Tsd.)

Silvan Widmer (Mainz 05): 1,2 (-300'000 Tsd.)

Silvan Hefti (HSV): 1 (-500'000 Tsd.)

Bruno Ogbus (Freiburg): 1 Mehr anzeigen

Ebenfalls einen grossen Sprung macht Luca Jaquez. Mit starken Leistungen bei Stuttgart hat er sich für die Nati empfohlen und gab gegen Schweden sein Debüt. Der Marktwert des 22-Jährigen liegt neu bei 10 Millionen und damit 4 höher als zuvor.

Gregor Kobels Marktwert liegt unverändert bei 40 Millionen – damit ist und bleibt der BVB-Goalie der wertvollste Schweizer in Deutschland. Der 27-Jährige schafft es gar in die Top-11 der Liga, da kein Torhüter höher bewertet wird als er.

Die Verlierer sind Jonas Omlin (Mönchengladbach), Silvan Hefti (HSV) sowie die beiden Nati-Spieler Silvan Widmer (Mainz 05) und Fabian Rieder (Augsburg).

Johan Manzambi im Porträt