Umstrukturierung David Zibung und Mönchengladbach gehen bald getrennte Wege

SDA

4.3.2026 - 11:45

David Zibung (links) in der Archivaufnahme aus dem Herbst 2024 mit Gladbachs damaligem Sportdirektor Roland Virkus.
David Zibung (links) in der Archivaufnahme aus dem Herbst 2024 mit Gladbachs damaligem Sportdirektor Roland Virkus.
Bild: Keystone

David Zibung, seit dem Sommer 2024 Sportkoordinator Lizenz bei Borussia Mönchengladbach, wird den Bundesligisten im Sommer verlassen, wie der Klub mitteilt.

Keystone-SDA

04.03.2026, 11:45

04.03.2026, 11:57

Gemäss dem Sportchef Rouven Schröder stehe der Abgang des 42-Jährigen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung.

Im Zuge der Neuaufteilung wurde Zibung ebenfalls eine Funktion angeboten. Der Luzerner sehe seine berufliche Zukunft jedoch weniger im administrativen, sondern mehr im sportlichen Bereich, liess sich Schröder im Communiqué zitieren. Man werde sich per 30. Juni im gegenseitigen Einvernehmen trennen.

Zibung war zusammen mit Gerardo Seoane an den Niederrhein gestossen und war unter dem mittlerweile wieder bei YB tätigen Trainer auf dem Trainingsplatz präsenter gewesen.

