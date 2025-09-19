  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Demirovic und El Khannouss lassen Stuttgart jubeln

SDA

19.9.2025 - 22:40

Ermedin Demirovic lässt sich von den Teamkollegen feiern
Ermedin Demirovic lässt sich von den Teamkollegen feiern
Keystone

Stuttgart schlägt St.-Pauli am Freitagabend 2:0 und fügt den mutigen Hamburgern die erste Niederlage der Saison zu.

Keystone-SDA

19.09.2025, 22:40

19.09.2025, 23:53

Ermedin Demirovic und der VfB Stuttgart haben den Sprung des FC St. Pauli an die Tabellenspitze der Bundesliga verhindert. Die Stuttgarter fügten am Freitag beim 2:0-Erfolg den stark gestarteten Hamburgern, die zumindest für eine Nacht auf Platz eins hätten klettern können, die erste Niederlage zu.

Zunächst schien es so, als würde Stuttgarts Angelo Stiller zur unglücklichen Figur des Abends avancieren. Erst verschoss er nach 25 Minuten einen Penalty, und wenig später scheiterte er frei vor Goalie Nikola Vasilj (29.). Doch dank Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.) durften die Schwaben vor 60'000 Zuschauern am Ende doch jubeln. Weitere Tore von Demirovic und Stiller wurden wegen Abseitsstellungen nicht gegeben.

Meistgelesen

Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
Wer für Alfred Heer in den Nationalrat nachrücken könnte
Verdacht auf Verstoss gegen Russland-Sanktionen
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»

Videos aus dem Ressort

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und verrät, dass sich im Email-Postfach der Schiedsrichter auch Morddrohungen einfinden.

19.09.2025

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und verspricht bessere Kommunikation mit Medien und Zuschauern.

19.09.2025

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und erklärt, weshalb man die Schubser-Szene in Zürich nicht mit der in Winterthur vergleichen darf.

19.09.2025

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. FCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

Super LeagueFCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

Zittersieg in Genf. Titelverteidiger Basel rettet sich im Penaltyschiessen gegen Étoile Carouge in den Cup-Achtelfinal

Zittersieg in GenfTitelverteidiger Basel rettet sich im Penaltyschiessen gegen Étoile Carouge in den Cup-Achtelfinal

Abrechnung mit Ex-Klub. José Mourinho: «Fenerbahçe war unter meinem Level»

Abrechnung mit Ex-KlubJosé Mourinho: «Fenerbahçe war unter meinem Level»