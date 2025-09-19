Ermedin Demirovic lässt sich von den Teamkollegen feiern Keystone

Stuttgart schlägt St.-Pauli am Freitagabend 2:0 und fügt den mutigen Hamburgern die erste Niederlage der Saison zu.

Keystone-SDA SDA

Ermedin Demirovic und der VfB Stuttgart haben den Sprung des FC St. Pauli an die Tabellenspitze der Bundesliga verhindert. Die Stuttgarter fügten am Freitag beim 2:0-Erfolg den stark gestarteten Hamburgern, die zumindest für eine Nacht auf Platz eins hätten klettern können, die erste Niederlage zu.

Zunächst schien es so, als würde Stuttgarts Angelo Stiller zur unglücklichen Figur des Abends avancieren. Erst verschoss er nach 25 Minuten einen Penalty, und wenig später scheiterte er frei vor Goalie Nikola Vasilj (29.). Doch dank Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.) durften die Schwaben vor 60'000 Zuschauern am Ende doch jubeln. Weitere Tore von Demirovic und Stiller wurden wegen Abseitsstellungen nicht gegeben.