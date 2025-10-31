  1. Privatkunden
Bundesliga Kobel hält gegen Augsburg die Null – Dortmund springt auf Platz 2

SDA

31.10.2025 - 22:39

In einer ereignisarmen Partie sorgt Serhou Guirassy für das Highlight
In einer ereignisarmen Partie sorgt Serhou Guirassy für das Highlight
Keystone

Borussia Dortmund gewinnt das Freitagsspiel der 9. Bundesliga-Runde. Beim 1:0 in Augsburg bleibt Gregor Kobel zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Keystone-SDA

31.10.2025, 22:39

31.10.2025, 22:51

Drei Tage nach dem Sieg im Penaltyschiessen in der 2. Cup-Runde gegen Frankfurt brannten die Dortmunder kein Feuerwerk ab. Hinten standen sie gut, und vorne nutzten sie eine der wenigen Möglichkeiten, die ihnen Augsburg anbot.

In einer ereignisarmen Partie erzielte Serhou Guirassy den einzigen Treffer. Der 29-jährige Stürmer profitierte in der 37. Minute von einem Missgeschick in der Augsburger Abwehr und blieb vor dem Tor cool. Das Heimteam, bei dem Fabian Rieder durchspielte, zeigte sich gegenüber der 0:6-Klatsche gegen Leipzig klar verbessert. Dennoch reichte es nicht zu einem Punktgewinn.

Während der BVB zumindest bis Samstag auf Platz 2 springt, war es für Augsburg eine Woche zum Vergessen. Innerhalb von sieben Tagen – unter der Woche flog das Team von Trainer Sandro Wagner gegen Zweitligist Bochum aus dem Cup – setzte es drei Niederlagen ab.

Telegramm und Tabelle:

Augsburg – Borussia Dortmund 0:1 (0:1). – Tor: 37. Guirassy 0:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Rieder, ohne Zesiger (Ersatz). Borussia Dortmund mit Kobel.

Samstag: Mainz 05 – Werder Bremen 15.30. RB Leipzig – VfB Stuttgart 15.30. Union Berlin – SC Freiburg 15.30. St. Pauli – Borussia Mönchengladbach 15.30. Heidenheim – Eintracht Frankfurt 15.30. Bayern München – Bayer Leverkusen 18.30. – Sonntag: 1. FC Köln – Hamburger SV 15.30. Wolfsburg – Hoffenheim 17.30.

1. Bayern München 8/24 (30:4). 2. Borussia Dortmund 9/20 (15:6). 3. RB Leipzig 8/19 (16:9). 4. VfB Stuttgart 8/18 (13:7). 5. Bayer Leverkusen 8/17 (18:11). 6. Eintracht Frankfurt 8/13 (21:18). 7. Hoffenheim 8/13 (15:13). 8. 1. FC Köln 8/11 (12:11). 9. Werder Bremen 8/11 (12:16). 10. Union Berlin 8/10 (11:15). 11. SC Freiburg 8/9 (11:13). 12. Wolfsburg 8/8 (9:13). 13. Hamburger SV 8/8 (7:11). 14. St. Pauli 8/7 (8:14). 15. Augsburg 9/7 (12:21). 16. Mainz 05 8/4 (9:16). 17. Heidenheim 8/4 (7:16). 18. Borussia Mönchengladbach 8/3 (6:18).

