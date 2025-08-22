  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wer wird Meister? Alle 18 Bundesliga-Trainer tippen auf Bayern München – und du?

SDA

22.8.2025 - 05:00

Harry Kane (v.l.n.r.), Manuel Neuer und Luis Diaz nehmen am meisterlich anmutenden Paulaner Lederhosen-Shooting des FC Bayern München teil.
Harry Kane (v.l.n.r.), Manuel Neuer und Luis Diaz nehmen am meisterlich anmutenden Paulaner Lederhosen-Shooting des FC Bayern München teil.
Keystone

Die Bundesliga präsentiert sich mit neuem Gesicht. Viele namhafte Spieler haben Deutschland verlassen. Keinem Klub wird zugetraut, dem Meister Bayern München dauerhaft gewachsen zu sein.

Keystone-SDA

22.08.2025, 05:00

22.08.2025, 07:07

Florian Wirtz, Granit Xhaka, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Hugo Ekitiké, Benjamin Sesko sind die prominentesten Spieler, die der Bundesliga den Rücken gekehrt haben. Den Schweizer Captain Xhaka und die zur internationalen Klasse gereiften Ausnahmekönner zog es in die Premier League, langjährige Leistungsträger in die USA, nach Saudi-Arabien und in die Türkei.

Das bietet Raum für neue Gesichter und Stars. Die meisten von ihnen müssen indes erst reifen. Einzig Bayerns Königstransfer Luis Diaz kam als fertiger Spieler nach Deutschland. Insbesondere Leverkusen und das nicht für den Europacup qualifizierte RB Leipzig, aber auch Borussia Dortmund verpflichteten vielversprechende Talente, die den nächsten Schritt machen wollen.

Leverkusen entkernt

Der Favorit auf den Meistertitel ist eindeutig: Alle 18 Bundesliga-Trainer tippen auf Bayern München, das sich den Titel im Vorjahr von Leverkusen mit 13 Punkten Vorsprung zurückgeholt hat und die Saison 2025/26 am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Leipzig eröffnet. «Der Punkteabstand war letztes Jahr schon sehr gross. Deshalb glaube ich nicht, dass die anderen Mannschaften diese Lücke zu Bayern München schliessen können», sagte etwa Heidenheim-Trainer Frank Schmidt. Bremens neuer Chef Horst Steffen befand: «Sie haben einfach die beste Mannschaft.»

Als erste Herausforderer gehen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ins Rennen. Wobei es bei Leverkusen, dem Meister von 2024, zu beträchtlichen Umwälzungen kam: Im Zuge des Abgangs von Erfolgscoach Xabi Alonso (zu Real Madrid) hat nach Florian Wirtz (für bis zu 150 Millionen Euro zu Liverpool), Jonathan Tah (ablösefrei zu Bayern München) und Jeremie Frimpong (für 40 Millionen Euro ebenfalls zu Liverpool) auch Captain Granit Xhaka (für rund 20 Millionen Euro zum Premier-League-Aufsteiger Sunderland) den Klub verlassen.

«Entkernt» sei die Mannschaft, befand die ARD-Sportschau und bezeichnete die sich zur Ausbildungsliga wandelnde Bundesliga als «eine Liga auf der Suche nach einer Identität». Leverkusens namhafteste Zuzüge sind bislang der offensive Mittelfeldspieler Malik Tillman (kam von Eindhoven), Innenverteidiger Jarell Quansah (Liverpool) und Torhüter Mark Flekken (Brentford). Neuer Trainer ist der bei Manchester United verstossene Niederländer Erik ten Hag. Wie bei Dortmund, das Jamie Gittens zu Chelsea ziehen liess und Jude Bellinghams Bruder Jobe Bellingham verpflichtete, sind die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen.

Luis Diaz der Prominenteste

Auch der Meister Bayern München verzeichnete einige prominente Abgänge: Thomas Müller lässt die Karriere in der MLS bei den Vancouver Whitecaps ausklingen, Leroy Sané zog es in die Türkei zu Galatasaray Istanbul, Kingsley Coman folgte dem Lockruf von Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo. Zudem kassierte der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach Verstärkungen Absagen von Wirtz und des VfB Stuttgart im Buhlen um Nick Woltemade. Neu bildet der für bis zu 75 Millionen Euro von Liverpool verpflichtete Luis Diaz die Flügelzange mit Michael Olise. Neuer Abwehrchef ist der von Bayer Leverkusen gekommene deutsche Internationale Jonathan Tah.

Zurück in der Bundesliga sind die Traditionsklubs 1. FC Köln (mit Innenverteidiger Joël Schmied) und Hamburger SV (mit Miro Muheim und Silvan Hefti). Für sie wird es vorab darum gehen, sich gegen Teams wie Heidenheim und St. Pauli den Ligaerhalt zu sichern.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte
Skispringerin nackt vor Arzt: «Es hat sich so eklig und falsch angefühlt
Deutsche Bergsteiger nach Nacht am Breithorn gerettet
Goldexporte in die USA schiessen in die Höhe
Bodenpersonal am Flughafen Zürich soll Streik ab 14 Uhr angemeldet haben

Videos aus dem Ressort

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Fenerbahçe – Benfica 0:0

Fenerbahçe – Benfica 0:0

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

20.08.2025

Tsunemotos Heldentat kurz vor der Linie

Tsunemotos Heldentat kurz vor der Linie

20.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

Fenerbahçe – Benfica 0:0

Fenerbahçe – Benfica 0:0

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Tsunemotos Heldentat kurz vor der Linie

Tsunemotos Heldentat kurz vor der Linie

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europacup-Playoffs. YB gewinnt Wasserschlacht in Bratislava ++ Lausanne knöpft Besiktas Remis ab ++ Servette spielt 1:1

Europacup-PlayoffsYB gewinnt Wasserschlacht in Bratislava ++ Lausanne knöpft Besiktas Remis ab ++ Servette spielt 1:1

100 Festnahmen, 200 Verletzte. Spiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

100 Festnahmen, 200 VerletzteSpiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

Shaqiri und dann?. Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Shaqiri und dann?Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Jetzt ist es fix. Noah Okafor wechselt in die Premier League

Jetzt ist es fixNoah Okafor wechselt in die Premier League

Oscar Clemente. GC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger

Oscar ClementeGC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger