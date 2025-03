Hugo Ekitiké verpasste das 2:2 mit einem verschossenen Penalty. Keystone

Eintracht Frankfurt verliert zum dritten Mal in Folge und zittert um seinen Platz in den Top 4 der Bundesliga. Nach Bayern München und Leverkusen konnte auch Union Berlin die Frankfurter bezwingen.

Keystone-SDA SDA

Der Transfer von Omar Marmoush zu Manchester City Mitte Januar hat der Eintracht Frankfurt 75 Millionen Euro eingebracht, aber eine grosse Lücke aufgerissen. Seit der ägyptische Topskorer nicht mehr da ist, hat der Bundesliga-Vierte nur eine von sieben Ligapartien gewonnen und zuletzt dreimal verloren.

Im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete Union Berlin (1:2) ging die Eintracht Frankfurt durch das erste Tor von Neuzugang Michy Batshuayi in der Startviertelstunde in Führung. Nach der Pause sorgten Leopold Querfeld (62.) und Woo-Yeong Jeong (78.) für die Wende. Den möglichen Ausgleich verpasste Hugo Ekitiké, als er mit einem Handspenalty an Unions Goalie Frederik Rönnow scheiterte.

Erfolgreich unterwegs ist die Eintracht Frankfurt, die in ihrem Aufgebot auf Aurèle Amenda verzichtete, in der Europa League. Dort verteidigt das Team von Dino Toppmöller am kommenden Donnerstag daheim gegen Ajax Amsterdam einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Telegramm und Tabelle:

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 1:2 (1:0). – 58'000 Zuschauer. – Tore: 13. Batshuayi 1:0. 62. Querfeld 1:1. 78. Jeong 1:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (nicht im Aufgebot). 95. Rönnow (Union Berlin) hält Penalty von Ekitiké.

Die weiteren Spiele der 25. Runde. Freitag: Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 1:3. – Samstag: Bayer Leverkusen – Werder Bremen 0:2. Bayern München – Bochum 2:3. Borussia Dortmund – Augsburg 0:1. Wolfsburg – St. Pauli 1:1. Holstein Kiel – VfB Stuttgart 2:2. SC Freiburg – RB Leipzig 0:0. – Sonntag: Hoffenheim – Heidenheim 17.30.