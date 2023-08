«Die Engländer kauen an den Nägeln nach Kanes Wechsel» Der Wechsel von Harry Kane in die Bundesliga hat sich schon lange angedeutet. Jetzt ist er Tatsache und nach Ansicht von blue Sport Experte Marcel Reif wird er die Fussballwelt noch auf den Kopf stellen. 11.08.2023

Der Wechsel von Harry Kane in die Bundesliga hat sich schon lange angedeutet. Jetzt ist er Tatsache und nach Ansicht von blue Sport Experte Marcel Reif wird er die Fussballwelt auf den Kopf stellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry Kane wechselt von Tottenham nach München, um die Lücke zu füllen, die durch den Abgang von Robert Lewandowski entstanden ist.

Marcel Reif sieht den Transfer als Zeitenwende für die Bayern und betont, dass Kane nicht nur ein Stürmer ist, sondern auch ein Spieler, der sich aktiv am Spiel beteiligt und nach Erfolgen strebt.

Mit Kanes Transfer unterstreichen die Bayern ihre Dominanz und setzen ein klares Zeichen für die kommende Saison, in der sie noch schwerer zu besiegen sein werden. Mehr anzeigen

Es war ein Tauziehen, das sich gefühlt über mehrere Monate hinzog. Am Ende haben die Bayern ihren Wunschstürmer nun doch bekommen. Harry Kane wechselt von Tottenham nach München, wo die Bayern seit dem Abgang von Robert Lewandowski einen Vollblut-Mittelstürmer schmerzlichst vermissen.

blue Sport Experte Marcel Reif fasst das ganze Transfer-Hickhack um Kane scherzhaft als «Kinderparadies» zusammen, wo die Klub-Bosse jetzt endlich abgeholt werden können. Abschliessend ist der Transfer aus seiner Sicht aber eine klare Zeitenwende für die Bayern.

Der komplette Mittelstürmer ist zurück

Der Weggang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat vor einem Jahr vielleicht doch ein grösseres Loch bei den Münchnern hinterlassen, als man zunächst vermutet hatte. In der Champions League habe man dann gesehen, dass den Bayern ein kompletter Mittelstürmer einfach gefehlt habe, so Reif. «Dann fliegst du im Viertelfinal halt raus. Das reicht dann einfach nicht. Vor allem nicht gegen Teams wie Manchester City und andere.»

Mit einer Reaktion, das Loch zu stopfen, liessen sich die Bayern Zeit. Jetzt aber demonstriert der deutsche Rekordmeister mit diesem Transfer einmal mehr auf altbekannte Art und Weise, dass sie diese Saison wieder um den Titel in der Königsklasse mitreden wollen. «Glaubt mir, die Premier League kaut Fingernägel nach dem Transfer», so Reif.

Totale Dominanz in der Bundesliga?

Kanes Wechsel ist aber nicht nur ein Warnschuss und Machtdemonstration in Richtung England, sondern aus Sicht von Reif einfach auch die perfekte Symbiose von Klub und Spieler. «Das ist keiner, der vorne nur rumsteht. Das ist einer, der mitspielt, der sich bewegt. Der kommt nicht zum FC Bayern, weil ihm langweilig war bei Tottenham, sondern weil er endlich was gewinnen will. Er hat noch nie etwas gewonnen. Er ist Captain der englischen Nationalmannschaft. Er ist eine Ikone in Tottenham und er ist im englischen Fussball eine Grösse.»

Zum Abschluss betont Reif die Dominanz der Bayern, die zumindest in der Bundesliga noch spürbarer werde: «Wir sind uns einig, Bayern wird mit keinem anderen Spieler noch stärker. Das sind die Zeichen der Zeit.» Mit dem Transfer von Kane setzen die Bayern ein klares Zeichen und werden in der kommenden Saison sicherlich noch schwerer zu schlagen sein.