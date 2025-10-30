Bayerns Sportvorstand Max Eberl befürtwortet den VAR-Einsatz. Sven Hoppe/dpa

Der VAR wird bei strittigen Situationen eingesetzt, um Fehlentscheidungen nachträglich zu korrigieren. Seit seiner Einführung hat der Videobeweis neben Zustimmung auch häufig Unmut hervorgerufen. Doch wie der Fussball-Alltag ohne Hilfe aus dem Keller ist, zeigte der DFB-Pokal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im DFB-Pokal wird der VAR erst ab dem Achtelfinale eingesetzt, was in der 2. Runde zu mehreren Fehlentscheidungen führte, unter anderem zugunsten des FC Bayern.

Max Eberl & Co. fordern eine frühere Nutzung des VAR, da Fehlentscheidungen ohne technische Hilfe schwerwiegende Folgen für Vereine haben können.

Das Thema VAR ist ein Dauerbrenner. In Deutschland schaltete sich sogar Bundeskanzler Friedrich Merz in die Diskussion ein. «Ich hätte nichts dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidung von Schiedsrichtern vertraut», meinte der CDU-Politiker kürzlich und sprach wohl vielen Fussball-Romantikern aus dem Herzen.

Kritiker stören sich an langen Unterbrechungen, der Unsicherheit beim Torjubel und vermeintlich fehlender Eigenständigkeit der Unparteiischen auf dem Spielfeld. Seit der Saison 2017/18 wird der Videobeweis bei strittigen Situationen in der 1. Bundesliga eingesetzt (in der 2. Bundesliga zwei Jahre später).

Im DFB-Pokal kommen die VAR-Gegner – zumindest im Sommer und Herbst – aber auf ihre Kosten: Der Video-Schiedsrichter kommt erst ab dem Achtelfinale Anfang Dezember zum Einsatz. Grund dafür sind die unterklassigen Teams, in deren Stadien die technischen Voraussetzungen oft nicht gegeben sind.

Bayern dank «krassem Abseits» zum Ausgleich

Wie der VAR-lose Fussball in der Realität aussieht, konnte man also diese Woche in der 2. Pokalrunde beobachten. Am Mittwochabend profitierte ausgerechnet Top-Favorit Bayern München. Nachdem Köln nach einer halben Stunde in Führung gegangen war, erzielte Luis Diaz den Ausgleich für die Gäste – dabei hatte der Kolumbianer deutlich im Abseits gestanden. Das Schiedsrichterteam hatte dies aber nicht erkannt und den Treffer gegeben.

Für den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat das «krasse Abseits nichts mit fehlendem VAR zu tun. Das muss man in der Bundesliga erkennen», findet er.

Welz bis dahin gut, aber solch fehlende Konzentration vom Assistenten inakzeptabel!

1:1 so krass Abseits, dass - im Gegensatz zum knappen 1:1 bei #SGEBVB -das auch nichts mit fehlendem #VAR zu tun hat! Das muss man in der #Bundesliga erkennen.. pic.twitter.com/KoUIkUvCVs — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) October 29, 2025

Für Kölns Trainer Lukas Kwasniok ist die etablierte Technologie im Profi-Fussball auch Schuld daran, dass beim Fehlen des VAR öfter Fehlentscheidungen getroffen würden. «Ich finde schon, dass er es sehen kann, wenn nicht gar sehen muss. Das ist ein Problem», sagte Kwasniok zum Ausgleich der Bayern: «Wenn du halt immer mit Navi unterwegs bist, lernst du irgendwann diese Strassen nicht mehr.»

«Wenn du halt immer mit Navi unterwegs bist, lernst du irgendwann diese Strassen nicht mehr.» Lukas Kwasniok Köln-Trainer

Max Eberl stimmte dem zu. «Wenn du das ganz Jahr nicht darauf gepolt bist, dann ist es schwieriger in solchen Spielen», meinte der Bayern-FCB-Sportvorstand. Eberl würde den VAR-Einsatz in der 2. Runde begrüssen: «Wenn man es gewohnt ist und es auch funktioniert, sollte man es auch nutzen.»

Viele Fehlentscheide ohne VAR

Bislang wird der Videobeweis im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale eingesetzt, auch aus infrastrukturellen Gründen bei unterklassigen Klubs. «Es geht um so viel (...). Was machen wir mit den Vereinen, wenn sie im Achtelfinale spielen? Weil dann müssten sie es ja machen», resümiert Eberl und betont: «Also es würde möglich sein.»

«Ich bin ein Freund vom Video-Assistenten» Max Eberl Bayern Sportvorstand

Ebenfalls Opfer des fehlenden VAR war Eintracht Frankfurt. Die Hessen schieden auch deshalb im Elfmeterschiessen aus, weil das Schiedsrichter-Gespann vor dem Ausgleich von Borussia Dortmund eine Abseitsposition übersah.

Frankfurts Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann meinte: «Ich werde immer wieder gefragt, ob nicht doch so vieles für den VAR spricht? Ich bin für alles, was messbar ist. Die messbaren Entscheidungen müssen wir mit dem VAR hinbekommen. Das müssen wir auch machen.»

Diskussionen um den Treffer von Dortmund! Julian Brandt hat gegen Frankfurt kurz nach Wiederanpfiff zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, aber lag in der Entstehung eine Abseitsposition von Beier vor? 👀 #skypokal #dfbpokal pic.twitter.com/6F5WKp4VLS — Sky Sport (@SkySportDE) October 28, 2025

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nimmt die Unparteiischen ebenfalls in Schutz: «Vor dem Tor ist es knapp Abseits. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass es schwierig ist für den Linienrichter, das zu sehen.»

Auch die Bundesligisten Heidenheim oder St. Pauli ärgerten sich bei ihren Spielen über die ausbleibende Möglichkeit, die – aus ihrer Sicht klaren – Fehlentscheidungen nachträglich zu korrigieren.

Meier will selbständigere Schiris

Für Urs Meier – früher selbst Referee auf Weltklasse-Niveau und heute für blue Sport als Schiedsrichter-Experte tätig – müsste man in Deutschland zuerst beim «Fussballverständnis» ansetzen. «Sie müssen in Körpersprache und Stellungsspiel geschult werden. Auch der Umgang mit Spielern ist entscheidend – Kommunikation, Präsenz», erläuterte er kürzlich bei RTL (via IG Schiedsrichter)

Statt auf den VAR zu vertrauen, sollten zudem wieder mehr Entscheidungen auf dem Platz getroffen werden. «Seit acht Jahren gibt es den VAR in Deutschland – aber nicht weniger Diskussionen», stellte Meier klar.

Es sei deshalb Zeit für «mehr Eigenverantwortung». «Fouls, Karten, Spielgefühl, Chemie im Spiel: Das muss der Schiedsrichter übernehmen. Der Videoassistent kann das nicht», findet Meier.

