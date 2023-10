Nico Schlotterbeck und seine Dortmunder Teamkollegen hatten in Frankfurt einige Mühe, kamen aber immerhin zu einem Punkt Keystone

Die Siegesserie von Borussia Dortmund in der Bundesliga endet nach fünf Spielen. Bei der Eintracht Frankfurt spielt der Zweite der Vorsaison 3:3, nachdem er zweimal einen Rückstand wettgemacht hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund muss sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 3:3 begnügen.

Gregor Kobel kassierte zwei Gegentreffer, ehe er in der 26. Minute ausgewechselt wurde. Kobel beklagte nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler Probleme mit der Sicht. Mehr anzeigen

Gregor Kobel im Tor der Dortmunder musste sich zweimal durch den formstarken Ägypter Omar Marmoush (8. und 24.) geschlagen geben, bevor er kurz nach dem 0:2 ausgewechselt wurde. Der Schweizer Keeper beklagte sich nach einem Zusammenstoss mit Mitspieler Nico Schlotterbeck über Probleme mit der Sicht.

Dortmund zeigte Moral gegen die gut aufspielenden Frankfurter und bewahrte seine Ungeschlagenheit in dieser Bundesliga-Saison dank Toren von Marcel Sabitzer kurz vor der Pause zum 1:2, von Youssoufa Moukoko zum 2:2 und von Julian Brandt in der 82. Minute zum 3:3. Eine Viertelstunde zuvor war die Eintracht durch den Algerier Fares Chaïbi erneut in Führung gegangen.

Leverkusen zieht wieder an Bayern vorbei

Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fussball-Bundesliga vom FC Bayern München zurückerobert. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann zum Abschluss des neunten Spieltags mit 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg. Nationalspieler Florian Wirtz (36. Minute) und Jonas Hofmann (60.), dessen Pfostenschuss Freiburgs Keeper Noah Atubolu mit dem Rücken ins Tor lenkte, erzielten am Sonntag die Tore für die Rheinländer. Dem kurz zuvor eingewechselten Manuel Gulde (70.) gelang noch der Anschlusstreffer für Freiburg, das auf Platz acht bleibt.

Leverkusen hat nun wieder zwei Zähler Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München, der die Spitzenposition am Samstag übernommen hatte. Für Bayer geht es am Mittwoch im DFB-Pokal mit dem Gastspiel beim Zweitligisten SV Sandhausen weiter. Die Freiburger erwarten in der zweiten Runde den SC Paderborn.

Telegramme und Tabelle:

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3:3 (2:1). – 56'500 Zuschauer. – Tore: 8. Marmoush (Penalty) 1:0. 24. Marmoush 2:0. 45. Sabitzer 2:1. 54. Moukoko 2:2. 68. Chaïbi 3:2. 82. Brandt 3:3. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel (bis 26./verletzt ausgewechselt).

Die weiteren Spiele der 9. Runde. Freitag: Bochum – Mainz 05 2:2. – Samstag: Bayern München – Darmstadt 98 8:0. Borussia Mönchengladbach – Heidenheim 2:1. Werder Bremen – Union Berlin 2:0. Augsburg – Wolfsburg 3:2. VfB Stuttgart – Hoffenheim 2:3. RB Leipzig – 1. FC Köln 6:0. – Sonntag: Bayer Leverkusen – SC Freiburg 17.30.

1. Bayern München 9/23 (34:7). 2. Bayer Leverkusen 8/22 (25:7). 3. VfB Stuttgart 9/21 (27:11). 4. Borussia Dortmund 9/21 (20:11). 5. RB Leipzig 9/20 (25:7). 6. Hoffenheim 9/18 (20:16). 7. Eintracht Frankfurt 9/14 (12:9). 8. SC Freiburg 8/13 (9:14). 9. Wolfsburg 9/12 (13:14). 10. Augsburg 9/11 (18:21). 11. Borussia Mönchengladbach 9/9 (16:20). 12. Werder Bremen 9/9 (14:18). 13. Heidenheim 9/7 (13:22). 14. Darmstadt 98 9/7 (13:30). 15. Union Berlin 9/6 (11:19). 16. Bochum 9/5 (8:23). 17. 1. FC Köln 9/4 (7:21). 18. Mainz 05 9/3 (9:24).

SDA/lih