Borussia Dortmund gibt in der 14. Bundesliga-Runde zwei Punkte ab. Der Tabellendritte spielt nach einem Platzverweis gegen Jobe Bellingham in Freiburg 1:1.

Bis kurz nach der Pause hatte Dortmund die Partie im Griff und führte durch einen Treffer von Ramy Bensebaini nach einer guten halben Stunde verdient mit 1:0. Der Rückschlag erfolgte in der 53. Minute. Ein riskanter Pass vom Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel wurde von einem Freiburger abgefangen, und Bellingham konnte sich nur noch mit einem Notbremse-Foul behelfen.

Eine Viertelstunde vor Schluss profitierten die Freiburger mit Johan Manzambi von der Überzahl. Lucas Höler traf akrobatisch und unhaltbar zum 1:1. Das vermeintliche 2:1 der Freiburger in der 87. Minute zählte wegen Offside nicht.