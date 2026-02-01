  1. Privatkunden
Bundesliga Dortmund rückt Bayern noch näher – Stuttgart schlägt Freiburg

SDA

1.2.2026 - 21:03

Der Schweizer Goalie Gregor Kobel während seinem 200. Pflichtspiel für Dortmund
Der Schweizer Goalie Gregor Kobel während seinem 200. Pflichtspiel für Dortmund
sda

Das Meisterrennen in der Bundesliga könnte doch noch spannend werden. Borussia Dortmund bezwingt Heidenheim zu Hause 3:2 und verkürzt den Rückstand auf Leader Bayern München auf sechs Punkte.

Keystone-SDA

01.02.2026, 21:03

01.02.2026, 21:05

Dortmund bekundete gegen den Tabellenletzten mehr Mühe als erwartet. Nachdem der BVB in der 44. Minute durch Waldemar Anton in Führung gegangen war, kassierte das Heimteam noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich durch Julian Niehues. Der Mittelfeldspieler bezwang den Schweizer Goalie Gregor Kobel, der sein 200. Pflichtspiel für Dortmund bestritt, in der 48. Minute zum 2:1 ein zweites Mal. Kobel war bei beiden Gegentoren machtlos.

Dann kam die grosse Zeit von Serhou Guirassy, der den Favoriten mit einem Doppelpack (68./70.) zu den budgetierten drei Zählern schoss. In der 85. Minute vergab er mit einem verschossenen Elfmeter die goldene Chance zum Hattrick – beim 2:2 hatte er vom Punkt aus noch getroffen. Letztendlich war das jedoch nur eine Randnotiz. Dortmund feierte den vierten Sieg in Serie und profitierte erneut vom Patzer der Bayern, die sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg in der Woche zuvor in Hamburg am Samstag mit einem 2:2 begnügen mussten.

Demirovic trifft: Stuttgart schlägt Freiburg

Neu auf Platz 4 ist Stuttgart, das sich dank eines Traumtors von Ermedin Demirovic in der 90. Minute mit 1:0 gegen Freiburg durchsetzte. Schon am Donnerstag beim 3:2 gegen die Young Boys in der Europa League hatte der VfB in der 90. Minute getroffen.

Spätes Siegtor. Stuttgart bezwingt Freiburg dank Demirovic

Spätes SiegtorStuttgart bezwingt Freiburg dank Demirovic

Vor dem Tor vergaben die Gastgeber etliche Chancen. Die Schwaben blieben in der Meisterschaft im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und feierten dabei ihren fünften Sieg. Der zuletzt verletzt gewesene Schweizer Verteidiger Luca Jaquez wurde bei Stuttgart in der 93. Minute eingewechselt. Bei Freiburg stand Johan Manzambi bis zur 68. Minute auf dem Platz, Bruno Ogbus ab der 78. Minute.

