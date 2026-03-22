  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Knall beim BVB Dortmund trennt sich per sofort von Sportdirektor Kehl

SDA

22.3.2026 - 12:51

Sebastian Kehls Zeit in Dortmund ist zu Ende
Sebastian Kehls Zeit in Dortmund ist zu Ende
Keystone

Zuletzt gab es bereits Gerüchte um einen möglichen Abschied von Sebastian Kehl aus Dortmund. Nun ist sofort Schluss beim BVB.

Keystone-SDA

22.03.2026, 12:51

22.03.2026, 13:32

Borussia Dortmund trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sebastian Kehl. Der 46 Jahre alte frühere BVB-Kapitän muss den Klub nach über 20 Jahren verlassen. «Die Trennung von Sebastian Kehl bedeutet natürlich einen Einschnitt in unserer sportlichen Führungsebene», teilte Klubchef Carsten Cramer mit.

An Kehl und seinen Personalplanungen gab es schon seit längerer Zeit Kritik. Überraschend kommt die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt dennoch. Am Samstagabend hatte Kehl nach dem 3:2 gegen den Hamburger SV noch über seine Kaderplanungen und den Stand bei den Verhandlungen mit Nico Schlotterbeck über eine vorzeitige Vertragsverlängerung gesprochen.

Erst noch auf Scouting-Tour

Die Gespräche mit dem Innenverteidiger hatte Kehl in den vergangenen Tagen noch geführt. Auch war Kehl in der Vorwoche noch auf Scouting-Tour unterwegs. Am Sonntag wurde ihm dann die Trennung mitgeteilt, die wohl erst im Sommer hätte erfolgen sollen.

«In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist», sagte Sportchef Lars Ricken. «Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt.» Ricken und Kehl waren 2002 zusammen als Spieler deutscher Meister mit dem BVB geworden.

2018 war Kehl zunächst Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung und 2022 Sportdirektor als Nachfolger von Michael Zorc geworden. Bei der Wahl eines Sport-Geschäftsführers war Kehl indes bereits übergangen worden. Die Wahl fiel seinerzeit auf Ricken.

Meistgelesen

Diese 15 Abzüge darfst du nicht vergessen, um Steuern zu sparen
Teufelskerl Paris gewinnt erneut – Monney auf Rang 4, Odermatt und von Allmen geschlagen
Salah bringt Basel in Front – wie reagiert Winterthur?

Videos aus dem Ressort

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

21.03.2026

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

21.03.2026

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

21.03.2026

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Hack: «Es war Kampf bis zum Ende.»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Die Suche von GC nach den Gründen für das Debakel

Super LeagueDie Suche von GC nach den Gründen für das Debakel

Untersuchung eingeleitet. Frauenfussball: Sexismus-Vorwürfe gegen GC-Funktionäre

Untersuchung eingeleitetFrauenfussball: Sexismus-Vorwürfe gegen GC-Funktionäre

Fussball. Japan gewinnt Asien-Meisterschaft der Frauen

FussballJapan gewinnt Asien-Meisterschaft der Frauen