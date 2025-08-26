  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Transfer Dortmund verpflichtet Chukwuemeka

SDA

26.8.2025 - 15:13

Carney Chukwuemeka spielt wieder für Dortmund
Carney Chukwuemeka spielt wieder für Dortmund
Keystone

Borussia Dortmund erhält Verstärkung aus der Premier League. Von Chelsea stösst Carney Chukwuemeka zum BVB.

Keystone-SDA

26.08.2025, 15:13

26.08.2025, 15:24

Wie der Klub des Schweizer Nationalgoalies Gregor Kobel mitteilt, erhält der 21-jährige Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bei den Westfalen.

Für Chukwuemeka ist es eine Rückkehr. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte der Engländer auf Leihbasis für den BVB. Nun haben die Deutschen den Juniorennationalspieler gemäss übereinstimmenden Medienberichten für 20 Millionen Euro fest verpflichtet.

Meistgelesen

Trump, 79, macht aus Gretchen Whitmer «Kristi Whitman» +++ Spekulation um seine Gesundheit
Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen
Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern

Videos aus dem Ressort

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

FCZ-Profi Bledian Krasniqi ist Nationalspieler des Kosovo. Er freut sich über den Entscheid von Leon Avdullahu, ebenfalls für Kosovo zu spielen.

26.08.2025

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Heisse Transferphase. 12 Nati-Spieler haben schon gewechselt – 13 könnten noch folgen

Heisse Transferphase12 Nati-Spieler haben schon gewechselt – 13 könnten noch folgen

Transfer-Ticker. Rodriguez sagt Sion ab und bleibt in Sevilla ++ Real-Legende vor Wechsel zu Leverkusen

Transfer-TickerRodriguez sagt Sion ab und bleibt in Sevilla ++ Real-Legende vor Wechsel zu Leverkusen

Nationalteam. Thun neuer Standort des Verbandszentrums

NationalteamThun neuer Standort des Verbandszentrums

Bundesliga. BVB verlängert mit Trainer Kovac

BundesligaBVB verlängert mit Trainer Kovac

Jüngster Torschütze des Vereins. So herrlich schiesst ein 16-Jähriger bei seinem Debüt Liverpool zum Sieg

Jüngster Torschütze des VereinsSo herrlich schiesst ein 16-Jähriger bei seinem Debüt Liverpool zum Sieg

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu. «Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu«Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»