Carney Chukwuemeka spielt wieder für Dortmund Keystone

Borussia Dortmund erhält Verstärkung aus der Premier League. Von Chelsea stösst Carney Chukwuemeka zum BVB.

Keystone-SDA SDA

Wie der Klub des Schweizer Nationalgoalies Gregor Kobel mitteilt, erhält der 21-jährige Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bei den Westfalen.

Für Chukwuemeka ist es eine Rückkehr. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte der Engländer auf Leihbasis für den BVB. Nun haben die Deutschen den Juniorennationalspieler gemäss übereinstimmenden Medienberichten für 20 Millionen Euro fest verpflichtet.