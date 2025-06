Bleibt Granit Xhaka bei Bayer 04 Leverkusen? IMAGO/Kirchner-Media

Granit Xhaka war bei Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso Leistungsträger und Leitfigur. Nachfolger Erik ten Hag meldete sich bei Xhaka gemäss einem Bericht erst nach drei Wochen – und bringt den Nati-Captain damit ins Grübeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka denkt trotz laufendem Vertrag über einen Wechsel nach.

Einerseits steht Leverkusen vor einem personellen Umbruch. Zudem ist Xhaka laut «Sport Bild» enttäuscht über die späte Kontaktaufnahme vom neuen Trainer Erik ten Hag. Auch ein mögliches Captain-Amt habe der Holländer nicht erwähnt.

Am Nati-Star zeigt vor allem die AC Milan starkes Interesse. Die Italiener schrecken aber offenbar die hohen Gesamtkosten des Transfers ab. Mehr anzeigen

Seit seiner Ankunft 2023 in Leverkusen hat Granit Xhaka sportlich voll eingeschlagen. Als Leader geht der Nati-Captain bei der Werkself vorneweg. Mit Trainer Xabi Alonso gewann er gleich in der ersten Saison nach seiner Rückkehr in die Bundesliga ungeschlagen das Double. In der letzten Spielzeit schaute immerhin noch die Vizemeisterschaft heraus.

Doch der Mittelfeld-Stratege, der eigentlich noch einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2028 besitzt, kann sich offenbar plötzlich einen Wechsel vorstellen. Weil sich Bayer einerseits mitten in einem grossen Umbruch befindet. Xabi Alonso coacht nun Real Madrid, Jonathan Tah ist jetzt Abwehrchef bei Bayern München, Flügelflitzer Jeremie Frimpong und Kreativspieler Florian Wirtz zog es nach Liverpool.

Xhaka nannte die Abgänge einen «grossen Verlust». Dass er beim personellen Neuaufbau als Schlüsselfigur definitiv bleiben werde, liess er vielsagend offen. «Das kostet viel Energie. Und ich bin keine 25 mehr, sondern werde im September 33», sagte Xhaka. Die Klub-Bosse dürften zwar gute Lösungen finden, glaubt der Schweizer: «Ob mit mir oder ohne mich, ist eine andere Frage (...).»

Erik ten Hag kam in Manchester in etas mehr als 2 Jahren auf einen Punkteschnitt von 1,84. John Walton/PA Wire/dpa

Andererseits zeigt vor allem die AC Milan starkes Interesse an ihm und will den Leverkusen-Profi zu sich holen. Doch die Gesamtkosten – das Transferpaket für Xhaka soll rund 40 Millionen Euro (inkl. Gehalt und Ablöse) betragen – sind den Italienern offenbar zu hoch, weshalb sich die Rossoneri gemäss Berichten offenbar nach Alternativen umschauen.

Captain-Amt offenbar kein Thema

Xhaka soll nach einem Bericht der «Sport Bild» auch verärgert darüber sein, dass sich Alonso-Nachfolger Erik ten Haag erst kürzlich bei ihm meldete. Erst drei Wochen nach seiner Vorstellung habe der Holländer den Leistungsträger kontaktiert. Zwar hat der ehemalige Man-Utd-Coach bei seiner Präsentation angekündigt, die Spieler erst mal in Ruhe lassen zu wollen. Die Herangehensweise soll aber nicht bei allen Schützlingen gut angekommen zu sein.

Zwar habe der 55-Jährige im Gespräch mit dem Schweizer versichert, ihm weiter eine wichtige Rolle zukommen zu lassen. Eine totale Begeisterung habe sich bei Xhaka aber gemäss «Sport Bild» nicht eingestellt. So sei etwa ein mögliches Captain-Amt für den 133-fachen Internationalen nicht thematisiert worden. Wie wichtig eine Binde am Arm sein kann, bewies Xherdan Shaqiri in Basel, der als offizieller Anführer noch mehr Leistung zeigte.

Die Nestwärme, die Xhaka von Alonso in Leverkusen spürte, scheint aktuell für seinen Nachfolger schwierig wiederherzustellen. Ten Hag, der offiziell sein Amt am 1. Juli antritt, hat also schon eine knifflige Aufgabe vor sich. Auch der Klub muss sich gut überlegen, ob man den stolzen Schweizer noch gegen seinen Willen im Kader haben will. Auch Xhaka selbst weiss, wenn er nochmals ins Ausland wechseln will, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt. Eines Tages will der Basler ja nochmals beim FCB spielen, wie er bei der Verabschiedung von seinem Bruder Taulant erklärte.

